Во вторник авто из кортежа Порошенко сбило пенсионера в центре Киева. В МВД говорят: пострадавший сам виноват, нарушил ПДД. За последние годы это далеко не первое громкое ДТП с кортежами украинских чиновников. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
По словам Ющенко, для полного разрешения конфликта в Донбассе необходимо национальное единение: "Миротворческая миссия - это всего-навсего один из компонентов… Миротворцев можно рассматривать как важную функцию".
Бывшие президенты выразили надежду, что Петр Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украины фактом провозглашения Года утверждения государственного языка.
В светском государстве Украина все президенты к религиозным праздникам охотно демонстрировали свою набожность. О религиозных предпочтениях и традициях украинских гарантов и их отношениях с церковью - в обзоре РИА Новости Украина.
Бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал "называть вещи своими именами" и заявил, что в Донбассе идет не АТО, а одна из "национально-освободительных войн, в частности 24-я война Украины с Россией".
Что только не делают политики, чтобы привлечь к своей персоне больше внимания: дерутся, сжигают флаги, блокируют дороги и даже устраивают "покушения" на себя. В итоге они заигрались настолько, что никто им не верит.
Одними самых заметных фигур на праздновании дня рождения экс-президента стали лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его соратник Игорь Мосийчук, свидетельствуют фотографии, опубликованные артисткой Анной Солоничной.
Несмотря на двойные стандарты европейской дипломатии, все же есть принципы, через которые в Европе не переступают. В частности, ни в одном государстве ЕС, куда так стремится Украина, на официальном уровне не героизируют нацистов.
По словам третьего президента Украины, экс-главы Нацбанка Виктора Ющенко, есть банки, которые не стремятся захватить сектор, но есть банки, которые хотят обслуживать очень небольшую, региональную или секторальную часть рынка и это не их минус, это их плюс.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Бывшие президенты выразили надежду, что Петр Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украины фактом провозглашения Года утверждения государственного языка.
Во вторник авто из кортежа Порошенко сбило пенсионера в центре Киева. В МВД говорят: пострадавший сам виноват, нарушил ПДД. За последние годы это далеко не первое громкое ДТП с кортежами украинских чиновников. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
По словам Ющенко, для полного разрешения конфликта в Донбассе необходимо национальное единение: "Миротворческая миссия - это всего-навсего один из компонентов… Миротворцев можно рассматривать как важную функцию".