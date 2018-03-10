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    Виктор Ющенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 138
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    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Смертоносный кортеж. Самые громкие ДТП с украинскими политиками
    20:57 06.03.2018
    2729Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Во вторник авто из кортежа Порошенко сбило пенсионера в центре Киева. В МВД говорят: пострадавший сам виноват, нарушил ПДД. За последние годы это далеко не первое громкое ДТП с кортежами украинских чиновников. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
    Экс-президент Украины Виктор Ющенко
    Ющенко высказался о функции миротворцев в Донбассе
    14:16 23.02.2018
    440Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам Ющенко, для полного разрешения конфликта в Донбассе необходимо национальное единение: "Миротворческая миссия - это всего-навсего один из компонентов… Миротворцев можно рассматривать как важную функцию".
    Экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма
    Бывшие президенты Украины написали письмо Порошенко
    21:58 09.02.2018
    2993
    Бывшие президенты выразили надежду, что Петр Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украины фактом провозглашения Года утверждения государственного языка.
    Экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма
    Экономист: долговая пирамида президентов ведет Украину к дефолтам
    12:50 08.02.2018
    1076Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    За четыре года руководства Украиной президентом Петром Порошенко госдолг вырос на 4 миллиарда долларов. Предыдущие главы государства также активно наращивали сумму внешних заимствований.
    Сэлфи президента с детьми-переселенцами на Рождество. Архивное фото
    Каждому президенту - по церкви. Как гаранты праздники празднуют
    07:15 07.01.2018
    944
    В светском государстве Украина все президенты к религиозным праздникам охотно демонстрировали свою набожность. О религиозных предпочтениях и традициях украинских гарантов и их отношениях с церковью - в обзоре РИА Новости Украина.
    Виктор Ющенко. Архивное фото
    "Свят-свят". Ющенко отреагировал на слухи о своем выдвижении в президенты
    14:56 04.12.2017
    1829
    Виктора Ющенко спросили, соответствуют ли действительности слухи, что он пойдет на выборы при поддержке США. На это бывший президент ответил: "Свят-свят-свят" и отрицательно помахал головой.
    Экс-президент Украины Виктор Ющенко
    Ющенко предсказал Украине еще четыре Майдана
    15:04 01.12.2017
    2033
    Бывший президент Виктор Ющенко заявил, что если Украина будем развиваться так, как в последние несколько лет, то сможем вернуть уровень жизни 2013 года только к 2032 году.
    Виктор Ющенко о кредитовании ЕС российской агрессии. Видео
    Ющенко о "кредитовании" Евросоюзом "российской агрессии" 
    00:35 01.12.2017
    868
    По словам третьего президента Украины, Евросоюз должен отдавать себе отчет, что, покупаю у РФ 82% энергетического ресурса, она, по сути, кредитует российскую агрессию.
    Флаги Украины и ЕС
    Очередной провал очередного "плана Маршалла"
    12:53 07.11.2017
    1683
    Несмотря на все усилия украинской дипломатии, на предстоящем в Брюсселе 24 ноября саммите ЕС-Восточное партнерство фразы о признании и поддержке евростремлений Киева ЕС тоже нет.
    Виктор Ющенко возле бани под Киевом
    Возле Киева встретили полуголого экс-президента
    18:06 26.09.2017
    1053
    Виктора Ющенко застали, когда тот приехал в один из клубов под Киевом попариться в бане и искупаться в озере. Он сфотографировался с отдыхающими.
    Андрей Лозовой о Викторе Ющенко. Видео
    Нардеп-"радикал" Лозовой о возможности Ющенко стать премьер-министром 
    03:54 23.08.2017
    787
    Член парламентской фракции "Радикальная партия" Андрей Лозовой уверен. что экс-президент Виктор Ющенко смог бы "многое сделать для Украины, будучи советником".
    Виктор Ющенко строит хату
    Ющенко на тракторе строит Тарасовую хату под Киевом
    14:34 30.04.2017
    1034
    Бывший советник экс-президента опубликовала фотографии с Ющенко во время строительства дома в украинском стиле. На фото бывший глава государства сидит в тракторе во время земельных работ.
    Это не АТО, а 24-я война Украины с Россией. Комментарий Ющенко
    "Это не АТО, а 24-я война Украины с Россией". Комментарий Ющенко 
    13:05 05.04.2017
    1126Уход российских банков из Украины
    Бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал "называть вещи своими именами" и заявил, что в Донбассе идет не АТО, а одна из "национально-освободительных войн, в частности 24-я война Украины с Россией".
    Виктор Ющенко о крахе банковской системы Украины. Видео
    Ющенко: у нас еще долго не будет успешного банковского дела 
    02:36 05.04.2017
    284
    По словам бывшего президента Украины Виктора Ющенко, также возглавлявшего НБУ, банкротство почти 90 банков привело к потере доверия граждан к финансовой системе страны.
    Виктор Ющенко о Степане Бандере. Видео
    Ющенко в Польше: Бандера не причинил вреда полякам 
    03:23 03.03.2017
    1798
    Бывший президент Виктор Ющенко в эфире польского телевидения заявил, что "люди, которые в разные периоды истории задачей своей жизни сделали борьбу за свободу Украины", - его герои.
    Оружие. Архивное фото
    Политиков похищали, убивали, травили, но они почему-то остаются живы
    12:30 25.02.2017
    1315Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Что только не делают политики, чтобы привлечь к своей персоне больше внимания: дерутся, сжигают флаги, блокируют дороги и даже устраивают "покушения" на себя. В итоге они заигрались настолько, что никто им не верит.
    Олег Ляшко и Игорь Мосийчук на дне рождения Виктора Ющенко
    На день рождения к Ющенко пришли Ляшко, Поплавский и Мосийчук
    18:29 24.02.2017
    415
    Одними самых заметных фигур на праздновании дня рождения экс-президента стали лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его соратник Игорь Мосийчук, свидетельствуют фотографии, опубликованные артисткой Анной Солоничной.
    Марш Азова. Архивное фото
    Время раздавать камни. Украина между нацизмом и патриотизмом
    12:53 20.01.2017
    6086Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Несмотря на двойные стандарты европейской дипломатии, все же есть принципы, через которые в Европе не переступают. В частности, ни в одном государстве ЕС, куда так стремится Украина, на официальном уровне не героизируют нацистов.
    Виктор Ющенко. Архивное фото
    Ющенко: закрытие 84 банков - это трагедия для экономики
    05:52 09.01.2017
    8033Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По словам третьего президента Украины, экс-главы Нацбанка Виктора Ющенко, есть банки, которые не стремятся захватить сектор, но есть банки, которые хотят обслуживать очень небольшую, региональную или секторальную часть рынка и это не их минус, это их плюс.
    Ющенко: Майдан удался для тех, кто был на трибуне. Видео.
    Ющенко: Майдан удался для тех, кто был на трибуне 
    05:24 09.01.2017
    2644Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам бывшего президента Виктора Ющенко, Майдан удался для тех, кто был на трибуне, и не удался для тех, кто стоял на площади. А кроме того, украинцы еще "слабо структурированы идеологически".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма
    Бывшие президенты Украины написали письмо Порошенко
    21:58 09.02.2018
    2993
    Бывшие президенты выразили надежду, что Петр Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украины фактом провозглашения Года утверждения государственного языка.
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Смертоносный кортеж. Самые громкие ДТП с украинскими политиками
    20:57 06.03.2018
    2729
    Во вторник авто из кортежа Порошенко сбило пенсионера в центре Киева. В МВД говорят: пострадавший сам виноват, нарушил ПДД. За последние годы это далеко не первое громкое ДТП с кортежами украинских чиновников. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
    Экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма
    Экономист: долговая пирамида президентов ведет Украину к дефолтам
    12:50 08.02.2018
    1076
    За четыре года руководства Украиной президентом Петром Порошенко госдолг вырос на 4 миллиарда долларов. Предыдущие главы государства также активно наращивали сумму внешних заимствований.
    Экс-президент Украины Виктор Ющенко
    Ющенко высказался о функции миротворцев в Донбассе
    14:16 23.02.2018
    440
    По словам Ющенко, для полного разрешения конфликта в Донбассе необходимо национальное единение: "Миротворческая миссия - это всего-навсего один из компонентов… Миротворцев можно рассматривать как важную функцию".
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