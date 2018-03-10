Порошенко предлагают вернуть Ющенко в Нацбанк

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президенту Украины Петру Порошенко предлагают назначить третьего президента Украины Виктора Ющенко председателем Национального банка.

Соответствующая петиция размещен на официальном сайте главы государства.

"Виктор Андреевич Ющенко — является лучшей кандидатурой на пост Председателя Национального Банка Украины, поскольку имеет опыт управления банковской системой в кризисное время. По сути, именно Ющенко является основателем банковской системы Украины и автором денежной реформы, которая спасла Украину от дефолта. Мы, подписанты этой петиции, глубоко убеждены, что за годы своей деятельности Ющенко В.А. проявил себя как опытный специалист в банковской сфере, поэтому в это трудное время он едва ли не единственный кандидатом, который может эффективно управлять деятельностью Национального Банка ", — объясняет автор петиции, за которую на протяжении 5 дней проголосовало 63 человека из 25 тыс необходимых для рассмотрения предложения.

Напомним, ранее Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Смолия на пост главы НБУ. С мая 2017 года Смолий исполняет обязанности председателя Нацбанка, заменив ушедшую в длительный отпуск Валерию Гонтареву.

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