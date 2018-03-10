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    Порошенко предлагают вернуть Ющенко в Нацбанк

    (обновлено: )36314
    Согласно тексту петиции, украинцы отмечают, что Ющенко - является лучшей кандидатурой на пост председателя Национального Банка Украины, поскольку имеет опыт управления банковской системой в кризисное время.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президенту Украины Петру Порошенко предлагают назначить третьего президента Украины Виктора Ющенко председателем Национального банка.

    Валерия Гонтарева и Яков Смолий
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Дело Гонтаревой живет и побеждает. Смолий в НБУ

    Соответствующая петиция размещен на официальном сайте главы государства. 

    "Виктор Андреевич Ющенко — является лучшей кандидатурой на пост Председателя Национального Банка Украины, поскольку имеет опыт управления банковской системой в кризисное время. По сути, именно Ющенко является основателем банковской системы Украины и автором денежной реформы, которая спасла Украину от дефолта. Мы, подписанты этой петиции, глубоко убеждены, что за годы своей деятельности Ющенко В.А. проявил себя как опытный специалист в банковской сфере, поэтому в это трудное время он едва ли не единственный кандидатом, который может эффективно управлять деятельностью Национального Банка ", — объясняет автор петиции, за которую на протяжении 5 дней проголосовало 63 человека из 25 тыс необходимых для рассмотрения предложения.

    Напомним, ранее Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Смолия на пост главы НБУ. С мая 2017 года Смолий исполняет обязанности председателя Нацбанка, заменив ушедшую в длительный отпуск Валерию Гонтареву.

    Смотрите также: Перестановки в НБУ. Азаров о главном страхе Порошенко

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