Никакой конкретики, "за все хорошее" и "против всего плохого", неприкрытая манипуляция: избирательная кампания к местным выборам в разгаре. Партии пиарятся, не гнушаясь жульничества, пустых обещаний и откровенного обмана избирателей.
Обыски в харьковской гостинице "Националь" обозначило новое обострение в подспудной (пока что) борьбе за кресло мэра города. Все очевиднее, что поединок за пост городского головы будет тяжелым для Геннадия Кернеса, несмотря на его высокий рейтинг.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".