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    Александр Фельдман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Политическая реклама в Киеве
    Обмани нас всех, если сможешь. Как украинцам врут перед выборами
    13:18 01.10.2015
    1635Избирательная кампания по местным выборам
    Никакой конкретики, "за все хорошее" и "против всего плохого", неприкрытая манипуляция: избирательная кампания к местным выборам в разгаре. Партии пиарятся, не гнушаясь жульничества, пустых обещаний и откровенного обмана избирателей.
    Геннадий Кернес на заседании суда в Полтаве
    Битва за Харьков. Богословская и Геращенко против Кернеса и Добкина
    12:16 24.06.2015
    4522Дело Ефремова. Первый пошел?
    Обыски в харьковской гостинице "Националь" обозначило новое обострение в подспудной (пока что) борьбе за кресло мэра города. Все очевиднее, что поединок за пост городского головы будет тяжелым для Геннадия Кернеса, несмотря на его высокий рейтинг.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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