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    Батальон "Азов"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 375
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    Учения батальона Азов
    Посольство России прокомментировало статью Guardian про "Азов"
    15:14 02.03.2018
    781
    В посольстве России в Великобритании считают, что газета Guardian разоблачает "любимый лозунг режима Киева и его сторонников в Лондоне о том, что "на Украине нацистов нет".
    Пикет полка Азов. Архивное фото
    Бойца "Азова" обязали выплачивать штраф за убийство мужчины в Мариуполе
    04:44 28.02.2018
    2333Радикальный экстремизм охватил Украину
    Конфликт, приведший к смерти одного из его участников, произошел в ноябре 2016 года. Боец полка "Азов" был признан виновным по статье "Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны".
    Шеврон на рукаве бойца 24-го батальона территориальной обороны Айдар
    Добробатам дан приказ: на запад?!
    08:27 29.01.2018
    23829Радикальный экстремизм охватил Украину
    Силовые структуры очищаются (сверху) от национализма, который в глазах всего мирового сообщества соседствует с крайними проявлениями фашизма. И нередко облегчает существование постреволюционным уголовникам.
    Цех киевского завода АТЕК, занятый полком Азов
    Как в Киеве завод разграбили и развалили с помощью... полка "Азов"
    18:44 15.01.2018
    4555Радикальный экстремизм охватил Украину
    Полк "Азов" из Нацгварии отличился, но не на фронте, а в глубоком тылу - разворовали и разрушили арендованный цех завода "АТЕК", на восстановление которого собирали деньги с украинцев. Несложно догадаться, что за это бойцам ничего не будет.
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Хроника 11 января: Россия вернет Украине военную технику из Крыма, учителям повысили зарплату
    09:24 12.01.2018
    600
    Накануне появилась информация о том, что полк "Азов" разрушил цех киевского завода, где собирали военную технику, СБУ открыла дело о разглашении ГПУ имен детективов под прикрытием, а в Кабмине придумали наказание для артистов за гастроли по России.
    Цех киевского завода АТЕК, занятый полком Азов
    Полк "Азов" разрушил цех киевского завода, где собирали военную технику
    16:57 11.01.2018
    25619
    Генеральный конструктор инженерной группы "Арей" Николай Степанов обвиняет "Азов" и "Грузинский легион" в разрушении цеха и похищении военной техники.
    Акция протеста возле КПП Рава-Руская на границе с Польшей
    Хроника 10 января: новый глава "ПриватБанка", протесты на границе Польши и Украины
    09:18 11.01.2018
    592
    Накануне на границе Польши и Украины прошли протесты, в налоговой Черновцов взорвалась граната, ВСУ сообщили об обострении на Донбассе: 3 погибших и 4 раненых, а в ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы.
    Батальон Азов. Архивное фото
    Заметают следы. "Азов" удалил фото с американскими гранатометами
    04:42 11.01.2018
    1780Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Digital Forensic Research Lab обнародовала доказательства того, что полк "Азов" имел в своем распоряжении гранатометы американского производства PSRL-1.
    Полк Азов
    В Генштабе ВСУ прокомментировали сообщения о Javelin у "Азова"
    16:52 09.01.2018
    1079Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Согласно заявлению Генштаба ВСУ, сообщение в прессе о том, что в полку МВД "Азов" могут быть американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, не соответствуют действительности.
    Между участниками акции в центре Киева произошла стычка
    Между участниками акции в центре Киева произошла потасовка
    15:11 24.12.2017
    1509Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Бойцы батальона "Азов" и другие военные устроили спор с советником президента Украины Юрием Бирюковым, который также участвует в акции "Кофе на Крещатике".
    Националисты захватили стройку на Сенном рынке в Киеве
    Если у радикалов нет "крыши", их дом - тюрьма
    16:28 20.11.2017
    1708Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Неуправляемых национал-радикалов и тех, кто стремится выйти из-под контроля, уничтожают, зато подконтрольным радикальным группам выдают охранную грамоту, считает политолог Андрей Золотарев.
    Тренировка в лагере с военно-патриотическим уклоном Херсонская Спарта
    В патриоты с зачатия! Как учат детей Украину любить
    07:08 03.11.2017
    2502
    Помимо уроков патриотического воспитания в стране широкое распространение получили военно-патриотические лагеря, где детей также учат обращаться с оружием.
    Гражданская Блокада Крыма участвует в подготовке батальона им.Номана Челебиджихана
    Пилите, Шура, пилите. Два года блокады Крыма
    07:14 24.10.2017
    7627Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Два года назад осенью стартовала акция по "гражданской блокаде Крыма", которая впоследствии обернулась торговой и энергетической изоляцией полуострова. Об истории конфликта и его последствиях — в обзоре РИА Новости Украина.
    Полк Азов
    Тело экс-старшины батальона "Азов" нашли под Харьковом - нардеп
    11:29 16.10.2017
    3285
    Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил, что d лесу под Харьковом найдено тело Виталия Княжеского (Витуса), 1980 года рождения, уроженца города Изюм Харьковской области.
    Азов празднует годовщину великой победы князя Святослава над хазарами
    "Азов" ждет, что Саакашвили возьмет свои слова назад
    02:20 06.09.2017
    2696"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Полк "Азов" опровергает информацию об отправке частей, которые находились в зоне проведения АТО в Донбассе, на Западную Украину, о чем ранее заявил Михаил Саакашвили.
    Азов празднует годовщину великой победы князя Святослава над хазарами
    Военная и ксенофобская подготовка детей "Азовом"
    07:55 11.08.2017
    17927
    Датский журналист пишет, что боевая подготовка детей в лагере "Азов" характеризуется националистическим настроем, однако руководители батальона отклоняют обвинения в том, что у них неонацистские взгляды.
    Детский лагерь Азова под Киевом
    "Пусть Москва лежит в руинах": NBC показал детский лагерь "Азова" под Киевом
    07:22 18.07.2017
    18562
    На вопрос, что дети и инструкторы имеют в виду, называя себя националистами, журналист ответил, что это, во-первых, "не быть русскими", во-вторых - "сохранять любую украинскую идентичность".
    Народный депутат Олег Петренко
    Нардеп Петренко вышел из состава БПП и присоединился к "Нацкорпусу"
    16:45 12.07.2017
    242
    Политик объяснил свой выход из фракции БПП выбором в пользу партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов". Он отметил, что в 2014 году "Азов" только воевал, а на данный момент есть партия "Национальный корпус".
    Азов празднует годовщину великой победы князя Святослава над хазарами
    "Азов" празднует годовщину "великой победы" князя Святослава над хазарами
    15:27 04.07.2017
    447
    В честь праздника бойцы установили в гарнизоне статую Перуну - "покровителю всех славян и в частности воинов". После торжественного построения на базе Урзуф состоялся обряд создания святилища Перуна.
    Марш полка Азов в Мариуполе. Видео
    Марш полка "Азов" в Мариуполе 
    01:27 18.06.2017
    1829Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Пресс-служба полка "Азов" разместила в интернете видео марша подразделения по случаю торжественных мероприятий в связи с третьей годовщины освобождения города от ополченцев.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Пикет полка Азов. Архивное фото
    Бойца "Азова" обязали выплачивать штраф за убийство мужчины в Мариуполе
    04:44 28.02.2018
    2333
    Конфликт, приведший к смерти одного из его участников, произошел в ноябре 2016 года. Боец полка "Азов" был признан виновным по статье "Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны".
    Учения батальона Азов
    Посольство России прокомментировало статью Guardian про "Азов"
    15:14 02.03.2018
    781
    В посольстве России в Великобритании считают, что газета Guardian разоблачает "любимый лозунг режима Киева и его сторонников в Лондоне о том, что "на Украине нацистов нет".
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