Силовые структуры очищаются (сверху) от национализма, который в глазах всего мирового сообщества соседствует с крайними проявлениями фашизма. И нередко облегчает существование постреволюционным уголовникам.
Полк "Азов" из Нацгварии отличился, но не на фронте, а в глубоком тылу - разворовали и разрушили арендованный цех завода "АТЕК", на восстановление которого собирали деньги с украинцев. Несложно догадаться, что за это бойцам ничего не будет.
Накануне появилась информация о том, что полк "Азов" разрушил цех киевского завода, где собирали военную технику, СБУ открыла дело о разглашении ГПУ имен детективов под прикрытием, а в Кабмине придумали наказание для артистов за гастроли по России.
Накануне на границе Польши и Украины прошли протесты, в налоговой Черновцов взорвалась граната, ВСУ сообщили об обострении на Донбассе: 3 погибших и 4 раненых, а в ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы.
Два года назад осенью стартовала акция по "гражданской блокаде Крыма", которая впоследствии обернулась торговой и энергетической изоляцией полуострова. Об истории конфликта и его последствиях — в обзоре РИА Новости Украина.
Датский журналист пишет, что боевая подготовка детей в лагере "Азов" характеризуется националистическим настроем, однако руководители батальона отклоняют обвинения в том, что у них неонацистские взгляды.
Политик объяснил свой выход из фракции БПП выбором в пользу партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов". Он отметил, что в 2014 году "Азов" только воевал, а на данный момент есть партия "Национальный корпус".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".