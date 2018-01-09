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    Политика

    В Генштабе ВСУ прокомментировали сообщения о Javelin у "Азова"

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (117)

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    Согласно заявлению Генштаба ВСУ, сообщение в прессе о том, что в полку МВД "Азов" могут быть американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, не соответствуют действительности.
    Полк Азов
    @tabir.azovec

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Полк "Азов", который входит в состав Национальной гвардии Украины, не имеет на вооружении американских противотанковых комплексов Javelin, украинская армия рассчитывает в этом году получить от США противотанковые комплексы TOW, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины агентству "Укринформ".

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    Defenseimagery.mil
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    Ранее ведущий аналитик британского исследовательского проекта Bellingcat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что "Азов" использует в Донбассе летальное вооружение США. Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

    "Сообщение в прессе о том, что в полку МВД "Азов" могут быть американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, не соответствуют действительности. Более того, Соединенные Штаты предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, но не Javelin", — цитирует агентство слова представителя Генштаба.

    В генштабе также отметили, что процедура поставки вооружения Украине из США может длиться до одного года.

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