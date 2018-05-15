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    Стало известно, почему ветеран АТО отказался жать руку Порошенко

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    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (545)

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    Ветерана "Азова" зовут Олег Толмачев. Его возмутило то, что во время своей речи президент Петр Порошенко хвастался, что будет инициировать создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий, хотя должен был сделать это еще 4 года назад.
    Ветеран АТО отказался пожимать руку президенту Петру Порошенко
    скриншот с видео

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Во время церемонии вручения наград Invictus Games один из ветеранов не захотел пожать руку президенту Петру Порошенко. Видео инцидента, который случился в субботу, 12 мая, на своей странице в Facebook разместил "Национальный корпус".

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    На кадрах видно, как ветеран принимает медаль, но демонстративно обходит Порошенко, проигнорировав даже его похлопывание по плечу.

    Ветерана "Азова" зовут Олег Толмачев. Как пояснил сам ветеран его возмутило то, что во время своей речи Порошенко хвастался, что будет инициировать создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий, хотя должен был сделать это еще 4 года назад с началом войны на Донбассе.

    "Возмутило то, что Порошенко хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя война уже длится 4 года, и президент должен был это сделать гораздо раньше. Также не понравилось то, что он рассказал о своем визите в Германию, который был неуместен", – цитируют Толмачева на Facebook-странице организации "Национальный корпус – Черкасской области".

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