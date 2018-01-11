Хроника 10 января: новый глава "ПриватБанка", протесты на границе Польши и Украины

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 10 января, наблюдательный совет "ПриватБанка" назначил Петра Крумханзля председателем правления и обратился в Национальный банк Украины за одобрением его кандидатуры, помимо этого спикер парламента Молдовы вместо президента утвердил запрет новостей из РФ. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Новый глава "ПриватБанка"

Наблюдательный совет "ПриватБанка" в среду, 10 января, назначил Петра Крумханзля председателем правления и обратился в Национальный банк Украины за одобрением его кандидатуры. Крумханзль работал старшим менеджером в ведущих банках Европейского Союза. Он также продемонстрировал свою эффективность на украинском банковском рынке в период кризиса 2008 года.

Вывод из Украины $1,5 млрд Януковича: Гонтарева сделала заявление

Глава Национального банка Валерия Гонтарева опровергает информацию арабского издания Al Jazeera о содействии бывшему президенту Виктору Януковичу в выведении активов за границу. Об этом сообщила пресс-служба НБУ. "Я не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности о чем, кстати, хорошо известно всем профессиональным участникам рынка", — подчеркнула она.

Взрыв гранаты в налоговой Черновцов

Два человека пострадали в результате взрыва в здании фискальной службы в Черновцах. В среду днем неизвестные бросили взрывчатку в помещение государственной фискальной службы Украины в Черновцах. По данным полиции, взрыв произошел на третьем этаже. Проводятся первоочередные поисково-следственные действия, правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.

ВСУ сообщили об обострении на Донбассе, 3 погибших и 4 раненых

ВСУ заявили, что ополченцы на Донбассе за минувшие сутки семь раз открывали огонь по их позициям, трое военнослужащих погибли, четверо получили ранения. Как сообщает в четверг пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "семь обстрелов сил АТО". По данным ДНР, силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки.

Заметают следы: "Азов" удалил фото с американскими гранатометами

Пресс-служба полка "Азов" удалила с официального ранее доступные материалы о пристрелке бойцами этого подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1. На исчезновение информации с сайта обратил внимание исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы Арик Толер.

Ранее Digital Forensic Research Lab обнародовала доказательства того, что полк "Азов" имел в своем распоряжении гранатометы американского производства PSRL-1.

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Протесты на границе Польши и Украины

Во Львовской области протестующие перекрыли въезд к международным пунктам пропуска "Шегини – Медика" и "Рава-Руська – Гребенне", что на границе с Польшей. Люди выступают против изменений в налогообложении таможенным платежам товаров, перемещаемых через границу. Позже стало известно, что митингующие разблокировали все дороги на границе с Польшей.

В ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы

Погибшие и пострадавшие пассажиры перевернувшегося в Курской области микроавтобуса являются гражданами Украины. ДТП произошло в 5.45 по Киеву на 551 км автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением.

Спикер парламента Молдовы вместо президента утвердил запрет новостей из РФ

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента страны Игоря Додона утвердил закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Именно 10 января 1863 года в Лондоне была запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км). В этот же день в 1946 году состоялось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Лондоне, на котором было представлено 51 государство.