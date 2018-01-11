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    Аналитика и комментарии

    Хроника 10 января: новый глава "ПриватБанка", протесты на границе Польши и Украины

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    Накануне на границе Польши и Украины прошли протесты, в налоговой Черновцов взорвалась граната, ВСУ сообщили об обострении на Донбассе: 3 погибших и 4 раненых, а в ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы.
    Акция протеста возле КПП Рава-Руская на границе с Польшей
    Фото Игоря Зинкевича

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В среду, 10 января, наблюдательный совет "ПриватБанка" назначил Петра Крумханзля председателем правления и обратился в Национальный банк Украины за одобрением его кандидатуры, помимо этого спикер парламента Молдовы вместо президента утвердил запрет новостей из РФ. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Новый глава "ПриватБанка"

    Наблюдательный совет "ПриватБанка" в среду, 10 января, назначил Петра Крумханзля председателем правления и обратился в Национальный банк Украины за одобрением его кандидатуры. Крумханзль работал старшим менеджером в ведущих банках Европейского Союза. Он также продемонстрировал свою эффективность на украинском банковском рынке в период кризиса 2008 года.

    Вячеслав Аброськин доложил об итогах расследования убийства Ноздровской
    Видео Национальной полиции Украины
    Замглавы Нацполиции рассказал подробности о расследовании убийства Ноздровской

    Вывод из Украины $1,5 млрд Януковича: Гонтарева сделала заявление

    Глава Национального банка Валерия Гонтарева опровергает информацию арабского издания Al Jazeera о содействии бывшему президенту Виктору Януковичу в выведении активов за границу. Об этом сообщила пресс-служба НБУ. "Я не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности о чем, кстати, хорошо известно всем профессиональным участникам рынка", — подчеркнула она.

    Взрыв гранаты в налоговой Черновцов

    Два человека пострадали в результате взрыва в здании фискальной службы в Черновцах. В среду днем неизвестные бросили взрывчатку в помещение государственной фискальной службы Украины в Черновцах. По данным полиции, взрыв произошел на третьем этаже. Проводятся первоочередные поисково-следственные действия, правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.

    ВСУ сообщили об обострении на Донбассе, 3 погибших и 4 раненых

    ВСУ заявили, что ополченцы на Донбассе за минувшие сутки семь раз открывали огонь по их позициям, трое военнослужащих погибли, четверо получили ранения. Как сообщает в четверг пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "семь обстрелов сил АТО". По данным ДНР, силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки.

    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Думская.net
    Первый в году корабль НАТО прибыл в Одессу: кадры американского эсминца

    Заметают следы: "Азов" удалил фото с американскими гранатометами

    Пресс-служба полка "Азов" удалила с официального ранее доступные материалы о пристрелке бойцами этого подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1. На исчезновение информации с сайта обратил внимание исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы Арик Толер.

    Ранее Digital Forensic Research Lab обнародовала доказательства того, что полк "Азов" имел в своем распоряжении гранатометы американского производства PSRL-1.

    Читайте также: Иностранцы в АТО: добровольцы оказались не нужны государству

    Протесты на границе Польши и Украины

    Во Львовской области протестующие перекрыли въезд к международным пунктам пропуска "Шегини – Медика" и "Рава-Руська – Гребенне", что на границе с Польшей. Люди выступают против изменений в налогообложении таможенным платежам товаров, перемещаемых через границу. Позже стало известно, что митингующие разблокировали все дороги на границе с Польшей.

    В ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы

    Погибшие и пострадавшие пассажиры перевернувшегося в Курской области микроавтобуса являются гражданами Украины. ДТП произошло в 5.45 по Киеву на 551 км автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением.

    На месте смертельной аварии под Курском, где погибли трое украинцев. Видео
    Канал ПОЛИЦИИ Курской области на Youtube
    На месте смертельной аварии под Курском, где погибли трое украинцев

    Спикер парламента Молдовы вместо президента утвердил запрет новостей из РФ

    Спикер парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента страны Игоря Додона утвердил закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

    Именно 10 января 1863 года в Лондоне была запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км). В этот же день в 1946 году состоялось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Лондоне, на котором было представлено 51 государство.

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