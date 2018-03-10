Покрытие в Луганской области возобновилось, в настоящее время жителям региона связь доступна в полном объеме, в то время как жители Донецка продолжают искать на окраинах прифронтовых районов "островки" со связью.
В заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ, говорится, что Александр Хуг посетит восток Украины с 21 по 25 января. В частности, он оценит ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияние на мирных жителей.
Жители Донбасса уже привыкли, что обстановка в регионе обостряется перед переговорами в Минске. Но сейчас местное население озабочено еще и проблемами со связью - дозвониться кому-то по ту линию фронта стало практически нереально.
Накануне Порошенко озвучил приоритетные реформы 2018 года, Гройсман назвал размер внешнего долга Украины, НБУ объяснил ослабление курса гривны в новом году, весь продающийся в Украине польский сыр признали фальсификатом.
Год 2017-й не стал для Донбасса годом возвращения мира. При этом неподконтрольные Киеву территории все дальше дрейфуют от Украины, а на карте вспыхивают новые "горячие точки". Но есть и позитив: стороны конфликта в конце декабря обменялись пленными.
По словам Хуга, на протяжении 2017 года на Донбассе из-за вооруженного конфликта погибли 85 человек и 384 получили ранения. Хуг отметил, что среди погибших есть также наблюдатель СММ ОБСЕ, который погиб в Луганской области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Покрытие в Луганской области возобновилось, в настоящее время жителям региона связь доступна в полном объеме, в то время как жители Донецка продолжают искать на окраинах прифронтовых районов "островки" со связью.