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    Александр Хуг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 372
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    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг в Донбассе
    Отсутствие мобильной связи спровоцировало кризис на Донбассе
    15:29 21.02.2018
    1046Донбасс: новое перемирие
    Покрытие в Луганской области возобновилось, в настоящее время жителям региона связь доступна в полном объеме, в то время как жители Донецка продолжают искать на окраинах прифронтовых районов "островки" со связью.
    Александр Хуг. Архивное фото
    Хуг о поездке на Донбасс: там продолжают закладывать мины и стрелять
    20:01 19.02.2018
    221Донбасс: годовщина Минских соглашений
    По словам Хуга, на ежедневной основе мониторинговая мисия ОБСЕ наблюдает нарушения режима прекращения огня — двузначное, трехзначное и даже четырехзначное.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    ОБСЕ зафиксировала в Донбассе создание новых боевых позиций
    17:05 19.02.2018
    402Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что обе стороны конфликта продолжают рыть траншеи и докладывать мины.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    В Донбассе страдают мирные жители по обе стороны конфликта - Хуг
    10:42 19.02.2018
    144
    По словам первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, причиной тяжелой гуманитарной ситуации является поведение сторон конфликта в Донбассе.
    Замглава миссии ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил район обстрелов на Ясиноватской развилке
    В Донецк прибыл замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ
    21:11 17.02.2018
    368
    Представитель пресс-службы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявил, что Александр Хуг намерен провести мониторинг ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
    ОБСЕ наблюдает за территориями в зоне АТО с помощью специальных беспилотников
    В ОБСЕ заявили о блокировании работы миссии в Донбассе
    15:09 16.02.2018
    299Донбасс: новое перемирие
    По словам замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга, по трем беспилотникам миссии велся прицельный огонь из стрелкового оружия: дважды с подконтрольной ВСУ территории и раз - с неподконтрольной.
    Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Архивное фото
    ОБСЕ фиксирует значительное продвижение ВСУ в Луганской области
    13:50 16.02.2018
    1659Донбасс: новое перемирие
    По словам замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, подразделения ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка.
    Сотрудники ОБСЕ в Авдеевке
    Перемирие в Донбассе в 2017 г использовали для укрепления позиций - Хуг
    19:24 07.02.2018
    341
    Александр Хуг отметил, что стороны использовали время перемирия не для разведения сил и отвода вооружения, а готовились к большему насилию.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Мандат миссии ОБСЕ в Донбассе завершается в марте 2018 года - Хуг
    08:42 23.01.2018
    268Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Миссия ОБСЕ работает в Украине почти четыре года. Для продления работы миссии необходимо совместное решение всех стран-участниц организации.
    Замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в Широкино
    Замглавы миссии ОБСЕ едет в Донбасс
    22:12 19.01.2018
    116
    В заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ, говорится, что Александр Хуг посетит восток Украины с 21 по 25 января. В частности, он оценит ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияние на мирных жителей.
    Ситуация в Донбассе
    Донбасс: без перемирия, без связи, без надежды
    19:26 15.01.2018
    2561Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Жители Донбасса уже привыкли, что обстановка в регионе обостряется перед переговорами в Минске. Но сейчас местное население озабочено еще и проблемами со связью - дозвониться кому-то по ту линию фронта стало практически нереально.
    Час вопросов к правительству в Верховной Раде
    Хроника 12 января: ответ Гройсмана Путину, падение гривны
    10:05 13.01.2018
    2961
    Накануне Порошенко озвучил приоритетные реформы 2018 года, Гройсман назвал размер внешнего долга Украины, НБУ объяснил ослабление курса гривны в новом году, весь продающийся в Украине польский сыр признали фальсификатом.
    Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) Александр Хуг
    Сотни тысяч. ОБСЕ подсчитала число нарушений перемирия в Донбассе
    21:58 12.01.2018
    147Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Как сообщил Хуг, в 2017 году миссия ОБСЕ столкнулась с 2422 случаями ограничения свободы передвижения наблюдателей, в 2016 году были зафиксированы 1950 таких случаев.
    На Донбассе ВСУ продолжают отвод тяжелых вооружений
    ОБСЕ зафиксировала 4 тыс нарушений размещения вооружений в Донбассе
    15:15 12.01.2018
    97Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам Александра Хуга, патрули наблюдателей ОБСЕ в 2017 году в Донбассе столкнулись с 2422 случаями ограничения свободы передвижения. В 2016 году таких инцидентов было 1950.
    Александр Хуг. Архивное фото
    ОБСЕ сообщила о признаках начала эскалации конфликта в Донбассе
    14:18 12.01.2018
    836
    ОБСЕ зафиксировала почти 2 тысячи нарушений перемирия за период с 17.00 вечера вторника до 17.00 среды, а также больше 1 тысячи в течение следующих суток, сообщил замглавы миссии организации.
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Донбасс-2017: в атмосфере полу-прощания с Украиной
    18:40 02.01.2018
    1458Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Год 2017-й не стал для Донбасса годом возвращения мира. При этом неподконтрольные Киеву территории все дальше дрейфуют от Украины, а на карте вспыхивают новые "горячие точки". Но есть и позитив: стороны конфликта в конце декабря обменялись пленными.
    Александр Хуг. Архивное фото
    Хуг рассказал о печальных итогах года в Донбассе
    15:29 22.12.2017
    133Украина 2018: новые испытания
    По словам Хуга, на протяжении 2017 года на Донбассе из-за вооруженного конфликта погибли 85 человек и 384 получили ранения. Хуг отметил, что среди погибших есть также наблюдатель СММ ОБСЕ, который погиб в Луганской области.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Конфликт в Донбассе находится от разрешения дальше, чем когда-либо - ОБСЕ
    12:48 15.12.2017
    556
    По словам Александра Хуга, в последние три недели произошла значительная эскалация конфликта, сотрудники миссии ОБСЕ отмечают существенный рост числа нарушений перемирия.
    Александр Хуг. Архивное фото
    Хуг назвал число погибших мирных жителей в Донбассе в этом году
    08:00 01.12.2017
    590Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Как отметил Хуг, в Донбассе усилилась активность в последнее время и число нарушений возросло на 60% по сравнению с прошлой неделей.
    Глава ДНР Александр Захарченко
    ОБСЕ продолжит диалог с главой ДНР Захарченко
    19:37 24.11.2017
    995
    Как сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, в диалоге с Захарченко будет принимать участие команда миссии, которая находиться в Донецке.
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    Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Архивное фото
    ОБСЕ фиксирует значительное продвижение ВСУ в Луганской области
    13:50 16.02.2018
    1659
    По словам замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, подразделения ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг в Донбассе
    Отсутствие мобильной связи спровоцировало кризис на Донбассе
    15:29 21.02.2018
    1046
    Покрытие в Луганской области возобновилось, в настоящее время жителям региона связь доступна в полном объеме, в то время как жители Донецка продолжают искать на окраинах прифронтовых районов "островки" со связью.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    ОБСЕ зафиксировала в Донбассе создание новых боевых позиций
    17:05 19.02.2018
    402
    Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что обе стороны конфликта продолжают рыть траншеи и докладывать мины.
    Замглава миссии ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил район обстрелов на Ясиноватской развилке
    В Донецк прибыл замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ
    21:11 17.02.2018
    368
    Представитель пресс-службы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявил, что Александр Хуг намерен провести мониторинг ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
    ОБСЕ наблюдает за территориями в зоне АТО с помощью специальных беспилотников
    В ОБСЕ заявили о блокировании работы миссии в Донбассе
    15:09 16.02.2018
    299
    По словам замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга, по трем беспилотникам миссии велся прицельный огонь из стрелкового оружия: дважды с подконтрольной ВСУ территории и раз - с неподконтрольной.
    Александр Хуг. Архивное фото
    Хуг о поездке на Донбасс: там продолжают закладывать мины и стрелять
    20:01 19.02.2018
    221
    По словам Хуга, на ежедневной основе мониторинговая мисия ОБСЕ наблюдает нарушения режима прекращения огня — двузначное, трехзначное и даже четырехзначное.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    В Донбассе страдают мирные жители по обе стороны конфликта - Хуг
    10:42 19.02.2018
    144
    По словам первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, причиной тяжелой гуманитарной ситуации является поведение сторон конфликта в Донбассе.
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