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Год 2017-й не стал для Донбасса годом возвращения мира. При этом неподконтрольные Киеву территории все дальше дрейфуют от Украины, а на карте вспыхивают новые "горячие точки". Но есть и позитив: стороны конфликта в конце декабря обменялись пленными.