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    Сотни тысяч. ОБСЕ подсчитала число нарушений перемирия в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (427)

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    Как сообщил Хуг, в 2017 году миссия ОБСЕ столкнулась с 2422 случаями ограничения свободы передвижения наблюдателей, в 2016 году были зафиксированы 1950 таких случаев.
    Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) Александр Хуг
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    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Миссия ОБСЕ зафиксировала 401 336 нарушений режима прекращения огня в 2017 году, сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передают "Українські Новини".

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    "В прошлом году миссия ОБСЕ зафиксировала 401 336 нарушений режима прекращения огня. Для сравнения, в 2016 году это число составило 320 130", — сказал Хуг.

    По его словам, в 2017 году миссией зафиксированы 4 065 случаев размещения вооружения в нарушение линий вывода, определенных достигнутыми в Минске договоренностями, в то время как в 2016 году эта цифра составила 3 099.

    Также он сообщил, что в 2017 году миссия столкнулась с 2422 случаями ограничения свободы передвижения наблюдателей, в 2016 году были зафиксированы 1950 таких случаев.

    По словам Хуга, с 28 декабря на Донбассе фиксировали ежедневно по более чем 500 нарушений режима прекращения огня.

    Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что миротворческая миссия ООН на востоке Украины имеет смысл в том случае, если бы она способствовала улучшению положения гражданского населения в регионе. 

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