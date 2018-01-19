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    Общество

    Замглавы миссии ОБСЕ едет в Донбасс

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    В заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ, говорится, что Александр Хуг посетит восток Украины с 21 по 25 января. В частности, он оценит ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияние на мирных жителей.
    Замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в Широкино
    Associated Press Evgeniy Maloletka

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг намерен посетить восток Украины с 21 по 25 января, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой организации.

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    РИА Новости Украина/Youtube
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    "Он будет оценивать ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияние на мирных жителей, взаимодействовать с местными общинами и посетит места ремонтных работ жизненно важной инфраструктуры", — сообщается в заявлении.

    Кроме того, Хуг планирует присоединиться к другим членам мониторинговой миссии во время патрулирования территорий вдоль линии соприкосновения.

    По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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