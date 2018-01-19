Замглавы миссии ОБСЕ едет в Донбасс

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг намерен посетить восток Украины с 21 по 25 января, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой организации.

"Он будет оценивать ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияние на мирных жителей, взаимодействовать с местными общинами и посетит места ремонтных работ жизненно важной инфраструктуры", — сообщается в заявлении.

Кроме того, Хуг планирует присоединиться к другим членам мониторинговой миссии во время патрулирования территорий вдоль линии соприкосновения.

По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.