Хроника 12 января: ответ Гройсмана Путину, падение гривны

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В пятницу, 12 января, СБУ взялась за известные немецкие компании из-за Крыма, ОБСЕ сообщила о признаках начала эскалации конфликта в Донбассе, Гройсман сделал Путину встречное предложение по Крыму. Подробнее – в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Реформы в Украине. Порошенко назвал задачи на 2018 год

Президент Петр Порошенко заявил, что продолжит активное реформирование Украины в 2018 году. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли. По его словам, не терять темпы фундаментальных изменений – задача номер один для Украины.

Внешний долг составляет около 2 тысяч долларов на каждого украинца — Гройсман

Внешний долг Украины составляет 83% от ВВП страны, рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes. В пересчете на каждого жителя Украины это означает 1800-1900 долларов долга. Министерство финансов Украины прогнозирует резкий рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года в 2,3 раза.

НБУ объяснил ослабление курса гривны в новом году

Национальный банк Украины объяснил рост курса доллара по отношению к гривне в последние дни сезонными факторами и заявил, что ожидает стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке. В последнюю неделю наблюдается очередной скачок курса доллара по отношению к гривне. В целом за 12 дней текущего года национальная валюта подешевела на 1,5% по курсу Нацбанка.

Читайте также: Время собирать камни. Первые экспертные итоги 2018 года

Гройсман сделал Путину встречное предложение по Крыму

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита Мариуполь прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о готовности вернуть Украине военную технику, расположенную в Крыму. "Встречное предложение президенту РФ — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время", — заявил премьер.

В России резко отреагировали на встречное предложение Гройсмана. По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, нынешняя украинская власть абсолютно не воспринимает нормальный человеческий язык.

СБУ провела обыски по делу священника УПЦ МП

СБУ в Запорожье провела обыски у представителей организации "Союз православный Радомир", которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП. Обыски были проведены 11 января в рамках уголовного производства, открытого по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. Были изъяты незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "патриот России", пророссийская символика, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

ОБСЕ сообщила о признаках начала эскалации конфликта в Донбассе

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что есть признаки начала эскалации конфликта в Донбассе из-за роста числа обстрелов, за последние дни зафиксировано 3 тысячи нарушений.

Читайте также: Ситуация в зоне АТО постепенно выходит из-под контроля — спецкор

СБУ расследует работу немецких компаний Adidas, Puma и DHL в Крыму

Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым проводит следственные действия в рамках уголовного производства о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на территории полуострова. Детали досудебного расследования не разглашаются.

Защитники прав потребителей: импортеры ЕС массово сбывают в Украине неликвид

Фальсифицированные товары в Украине начали реализовывать не только отечественные производители, но и зарубежные, заявил председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Максим Гончар, передает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Киеве.

Наиболее заметно отсутствие контроля в молочной отрасли. Фальсифицируется и сливочное масло, и молоко, и сметана. Продукты разбавляют пальмовым маслом, в детском питании находят антибиотики. Проверенные польские сыры на 100% оказались фальсификатом.