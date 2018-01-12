Гройсман анонсировал новое повышение пенсий

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Пенсии для украинцев с большим трудовым стажем, но низкой зарплатой вырастут в 2019 году. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Мариуполь.

По словам Гройсмана, повышение выплат для данной категории пенсионеров будет первоочередной задачей правительства.

"Сегодня еще остается задачей для нас повысить пенсию тем, кто имел большой стаж работы, но небольшую заработную плату. Это следующее задание, которое будет выполнено. Мы в 2019 году эту проблему решим. Мы решим все, что необходимо для того, чтобы пенсии автоматически начали расти", — заявил премьер, слова которого приводит телеканал "112 Украина".

Гройсман заверил, что в пенсионной реформе отныне не будет предусмотрена "уравниловка".

"Все то, что мы уже сделали, перерасчет пенсий для украинских пенсионеров — это только начало. Мы начинаем возвращать уважение к тем людям, которые работают. Мы ввели дифференциацию, но мы говорим о том, что первый показатель справедливости — это где человек работал, сколько зарабатывал, и от этого мы можем оттолкнуться, остальное будет искусственно. Мы не можем работать в "уравниловке", — подчеркнул глава правительства.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что после старта в Украине пенсионной реформы выплаты выросли для 10,2 миллиона пенсионеров.