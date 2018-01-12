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    Парасюк ответил на критику Гройсмана: "Он выкопал себе яму"

    (обновлено: )203761
    Парасюк заявил, что премьер-министр Украины "выкопал себе политическую яму и через 10 лет о нем никто не вспомнит уже". Депутат считает, что Гройсман должен заниматься экономикой, а не политиканством.
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Владимир Парасюк прокомментировал оценку его деятельности, которую дал премьер-министр Владимир Гройсман. Парасюк считает, что о Гройсмане через 10 лет никто не вспомнит.

    Напомним, во время визита в Мариуполь Гройсман назвал действия Парасюка "большим стыдом" и выразил сожаление, что с депутата еще не снята неприкосновенность.

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    "Я хочу сказать, чтобы Владимир Борисович занимался экономикой страны, а не политиканством, которым он привык заниматься. Потому что страна сейчас переживает трудную страницу в истории. И за его слова о том, что коррупция — это не очень важная проблема в нашей стране, я хочу сказать, что такими словами он выкопал себе политическую яму и через 10 лет о нем никто не вспомнит уже", — сказал Владимир Парасюк в интервью телеканалу NewsOne.

    Ранее за привлечение Парасюка к ответственности выступил глава МВД Украины Арсен Аваков. Только за последние несколько месяцев нардеп успел ударить полицейского в суде Мариуполя и подрался с главой УДО Валерием Гелетеем под Верховной Радой.

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