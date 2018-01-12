Парасюк ответил на критику Гройсмана: "Он выкопал себе яму"

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Владимир Парасюк прокомментировал оценку его деятельности, которую дал премьер-министр Владимир Гройсман. Парасюк считает, что о Гройсмане через 10 лет никто не вспомнит.

Напомним, во время визита в Мариуполь Гройсман назвал действия Парасюка "большим стыдом" и выразил сожаление, что с депутата еще не снята неприкосновенность.

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"Я хочу сказать, чтобы Владимир Борисович занимался экономикой страны, а не политиканством, которым он привык заниматься. Потому что страна сейчас переживает трудную страницу в истории. И за его слова о том, что коррупция — это не очень важная проблема в нашей стране, я хочу сказать, что такими словами он выкопал себе политическую яму и через 10 лет о нем никто не вспомнит уже", — сказал Владимир Парасюк в интервью телеканалу NewsOne.

Ранее за привлечение Парасюка к ответственности выступил глава МВД Украины Арсен Аваков. Только за последние несколько месяцев нардеп успел ударить полицейского в суде Мариуполя и подрался с главой УДО Валерием Гелетеем под Верховной Радой.