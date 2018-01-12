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    Гройсман сделал Путину встречное предложение по Крыму

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    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина? (11)

    (обновлено: )890019
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, он сделал встречное предложение президенту РФ Владимиру Путину, предложив вместе с флотом вернуть Крым, в Украине "готовы принять в ближайшее время".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в прифронтовой Мариуполь прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о готовности вернуть Украине военную технику, расположенную в Крыму, сообщает телеканал "112 Украина".

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    Flickr.com/CameliaTWU
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    "Встречное предложение президенту РФ — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время", — заявил премьер.

    Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко после этого заявил, что военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

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