Гройсман сделал Путину встречное предложение по Крыму

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в прифронтовой Мариуполь прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о готовности вернуть Украине военную технику, расположенную в Крыму, сообщает телеканал "112 Украина".

"Встречное предложение президенту РФ — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время", — заявил премьер.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко после этого заявил, что военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.