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    В Украине думают над тем, как вернуть технику из Крыма - МИД

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    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина? (9)

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    По словам официального представителя МИД Марьяны Бецы, Министерство иностранных дел Украины прорабатывает вопрос касательно заявления президента РФ Владимира Путина о возможном возвращении Украине военной техники.
    Су-25. Архивное фото
    Фото Думская.net

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. МИД Украины прорабатывает вопрос о возможном возвращении военной техники из Крыма, заявила официальный представитель МИД Марьяна Беца.

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    "Министерство иностранных дел Украины прорабатывает вопрос касательно заявления президента РФ Владимира Путина о возможном возвращении Украине военной техники, которая осталась в оккупированном Крыму", — приводятся слова Бецы на сайте телеканала "112 Украина". Она подчеркнула, что "вопрос имеет много аспектов".

    Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

    Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко после этого заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны. При этом бывший премьер и экс-министр обороны Юрий Ехануров заявил, что военная техника, которая осталась в Крыму, уже в 2014 году была устаревшим "металлоломом", который для обороны Украины "уже не имеет никакого значения".

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