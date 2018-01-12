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    В Генштабе готовы вернуть технику из Крыма, ждут решения президента

    Тема:

    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина? (9)

    (обновлено: )34203
    По словам пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, должно быть принято военно-политическое решение высшим военно-политическим руководство страны, опыт перемещения техники у Генерального штаба и ВМС имеется.
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    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Опыт по перемещению имущества у министерства обороны Украины есть, дело за политическим решением, заявил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

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    Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко после этого заявил, что военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

    "Должно быть принято соответствующее военно-политическое решение высшим военно-политическим руководство нашей страны. Далее работают военно-технические команды, опыт и у генерального штаба, и у ВМС… имеется, алгоритм отработан", — сказал Селезнев.

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