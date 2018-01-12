В БПП назвали унизительным предложение передать Киеву корабли из Крыма

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Депутат крупнейшей в Верховной Раде фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник считает унизительным для Киева заявление президента РФ Владимира Путина о готовности передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

По мнению Винника, этим предложением власти России "не пытаются усилить боеспособность Украины". Он также полагает, что Россия "не передаст что-то действительно боеспособное и нужное Вооруженным силам Украины".

"По отношению к Украине это заявление, на мой взгляд, является унизительным",- сказал Винник в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу. Он считает, что реакции на такое заявление от МИД Украины не будет.

При этом депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ранее сообщил РИА Новости, что состояние около 20 кораблей в Севастополе, входивших ранее в состав военно-морских сил Украины, еще в 2014 году было близко к металлолому, их восстановление потребует больших финансовых затрат.

Ранее командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.