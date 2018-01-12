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    В БПП назвали унизительным предложение передать Киеву корабли из Крыма

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    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина? (11)

    (обновлено: )30322
    По мнению нардепа Ивана Винника, предложением передать Киеву корабли из Крыма власти России "не пытаются усилить боеспособность Украины". Он также полагает, что Россия "не передаст что-то действительно боеспособное и нужное ВСУ".
    Флагман ВМС Украины, фрегат Гетман Сагайдачный (U130) в Одессе
    УНИАН

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Депутат крупнейшей в Верховной Раде фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник считает унизительным для Киева заявление президента РФ Владимира Путина о готовности передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.

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    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Думская.net
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    По мнению Винника, этим предложением власти России "не пытаются усилить боеспособность Украины". Он также полагает, что Россия "не передаст что-то действительно боеспособное и нужное Вооруженным силам Украины".

    "По отношению к Украине это заявление, на мой взгляд, является унизительным",- сказал Винник в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу. Он считает, что реакции на такое заявление от МИД Украины не будет.

    При этом депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ранее сообщил РИА Новости, что состояние около 20 кораблей в Севастополе, входивших ранее в состав военно-морских сил Украины, еще в 2014 году было близко к металлолому, их восстановление потребует больших финансовых затрат.

    Ранее командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

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