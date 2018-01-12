Выживут ли политические ТВ-проекты в Украине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

People хавает

В эпоху интернета телевидение остается мощным фактором политического воздействия на массы. Понимая, что посредством "ящика" убедить украинцев можно практически в любой, даже самой бредовой идее, политики всерьез занялись борьбой за "кнопки".

Пока в развитых европейских странах люди по вечерам смотрят развлекательные теле-шоу, украинское медиа-пространство обрастает шоу политическими.

Рейтинговые каналы регулярно устраивают теледебаты с участием представителей разных политсил и экспертов. И народу, судя по популярности, нравится лицезреть обливания грязью, конфликты и драки.

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Политические ТВ-проекты

Такого количества ток-шоу и всевозможных авторских проектов политиков, как сейчас, еще не было на ТВ десяток лет назад.

Еще в 2010 году самыми популярными политическими передачами были ток-шоу "Большая политика с Егением Киселевым" (Интер), "Шустер live" (ТРК "Украина") и "Свобода слова" (ICTV).

Кроме того, с марта 2009 года до 2010 года на 5-канале популярным было дискуссионное ток-шоу "Я так думаю" с Анной Безулик, которое проходило в формате своеобразной телевизионной дуэли: вопрос-ответ герою передачи.

"Свобода слова" (ICTV) в Украине впервые вышла в эфир осенью 2005 года. Изначально ведущим был Савик Шустер, однако летом 2007 ему на смену пришел Андрей Куликов. Савик же ушел на "Интер", где продолжил вести аналогичную программу, названную своим именем – "Свобода Савика Шустера".

"Шустер live" – политическое ток-шоу, которое в целом можно назвать классическим – удобная студия для гостей, располагающая к беседе, коммуникация со зрителями, довольно большое количество аналитических материалов, визуальное сопровождение событий. В целом, Савика Шустера можно назвать основателем и законодателем культуры украинских ток-шоу.

Вместе с тем, именно с Шустером на ТВ становится популярным и жанр политического ток-шоу, построенного на модели "конфликта". Нынешние политики, которые дерутся, являются "в каком-то смысле" порождением Шустера.

"Не важно, что ты делаешь в парламенте, важно потом прийти в политическое ток-шоу и объяснить, что ты хотел сделать и "які вороги" тебе помешали. И это вошло в привычку за многие годы", – высказывался журналист Матвей Ганапольский.

В 2016 году на телеканале "1+1" появляется новое политическое ток-шоу "Право на владу", соведущими которого становятся популярный блогер Сергей Иванов вместе с ведущей ТСН Натальей Мосейчук.

"Право на владу" позиционируется как ток-шоу нового формата, в котором принимают участие четыре известных политика (чиновника), которые отвечают на не всегда удобные для них вопросы экспертов, журналистов и оппонентов, пытаясь отстоять свои претензии на власть.

С 15 ноября 2017 года на телеканала NewsOne выходит политическое ток-шоу "Украинский формат". Его ведущими стали Юлия Литвиненко, Василий Голованов и Тигран Мартиросян, которые ведут вечерний эфир NewsOne.

Главными участниками ток-шоу являются зрители в студии – 150 человек – представители разных социальных сфер из разных регионов Украины. Зрители могут задавать вопросы и принимать участие в голосовании. В качестве гостей приглашают влиятельных политиков, общественных деятелей и первых лиц страны.

Кроме того, из новых за последние годы на News One — программа "Субъективные итоги недели", где ведущими по очереди становятся политики и общественные деятели.

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В мае 2014 года на "Интере" состоялась премьера новой политической программы "Черное зеркало" с бывший ведущим "Большой политики" Евгением Киселевым и шеф-редактором "Подробностей недели" Ольгой Черваковой.

Передача позиционировалась как "горячая студия дискуссий", где журналисты и гости обговаривали значимые вопросы и события, произошедшие в стране и мире за неделю. Дискуссии порой проходили в жестком формате, что, по мнению авторов ток-шоу, являлось конкурентным преимуществом перед такими проектами как "Свобода Слова" и "Шустер Live".

Однако просуществовала передача относительно недолго, и в апреле 2017 года ее закрыли.

Теперь Евгений Киселев ведет на новом телеканале "Прямой" несколько авторских программ, на которые приглашает небезызвестных политических деятелей, художников, артистов, спортсменом и так далее, чтобы взять у них интервью. Одна из них носит название "Киселев. Авторское".

Ведет на "Прямом" свою передачу "Эхо Украины" и ведущий Матвей Ганапольский.

Телеведущая и главный редактор журнала "Публичные люди" Наталья Влащенко ведет программу "Люди. Hard Talk" на ZIK, а раньше "на 112.Украина".

После того, как с экранов ушел телеведущий Савик Шустер, "Свобода Слова" на ICTV (сейчас ведет Вадим Карпьяк) остается главным общественно-политическим ток-шоу. Сейчас оно практикует необострение конфликта в студии.

В программе обсуждается самая горячая тема недели. Участниками становятся те, кто непосредственно вовлечен в события недели: известные политики, чиновники, ответственные за принятие важнейших решений в жизни страны, деятели культуры и просто граждане у "свободного микрофона".

Авторские передачи

Новым трендом у политиков в последние годы стало основывать свои авторские программы. Особенно отличился в этом направлении лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович. Сначала он вел "Рабинович: субъективные итоги недели", а теперь – "Кто кому Рабинович" на "112 Украина".

В марте 2017 года сообщалось, что передача "Кто кому Рабинович" даже стала третьей среди лучших программ телеканала за 2017 год. Согласно статистике каждый выпуск смотрит порядка 1,1 миллиона зрителей.

Желающие имеют возможность получить от политика ответы на интересующие вопросы в прямом эфире, дозвонившись по телефону, написав их на Facebook-странице ведущего или задав лично в трансляции с Майдана, где работает выездная студия.

Напомним, в апреле 2017 года свою авторскую передачу "Другая Украина" на ZIK вел Михаил Саакашвили.

Перед этим на телеканале NewsOne выходила программа "Правда Ляшко", но в июле 2016 года телеканал прекратил трансляцию.

Мнение

В то же время генпродюсер канала ZIK, главный редактор журнала "Публичные люди" Наталья Влащенко, которая ведет программу "Люди. Hard Talk", считает практику восседания нардепов в кресле ведущих — порочной и неверной.

"1) ибо они используют это место не для отчета о своей деятельности, а для популистских речей

2) существенно сужают аудиторию, т к люди интернета и молодежь не желают слушать псалмы на тему " скоро всех сдадут на органы"

3) занимают место талантливых и профессиональных людей, деформируя вкусы аудитории", — пишет она у себя в Facebook.

Но кто-то скажет: но ведь они дают рейтинг!, — продолжает Влащенко.

"Конечно. Еще больший давали бы порно фильмы, но телевизионная сетка не может состоять только из них", — с иронией резюмирует генпродюсер.

По материалам из открытых источников интернет