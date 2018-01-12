Песков: предложение Путина передать технику из Крыма - жест доброй воли

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Предложение президента РФ Владимира Путина передать военную технику из Крыма Украине — жест доброй воли, чтобы сдвинуть политическое урегулирование с мертвой точки, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Ранее Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

"Президент в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки", — сказал Песков журналистам.

"Вы знаете, что до начала активных боевых действий на Донбассе часть техники была возвращена на Украину, затем этот процесс был прекращен в связи с началом активных боевых действий, с началом кровопролития в самой Украине. Но вы знаете, что Путин неоднократно подчеркивал, демонтировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся", — добавил пресс-секретарь главы РФ.

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"Конечно, для определения всех параметров… нужно будет какие-то контакты провести или между военными, или между дипломатами. Давайте дождемся этих контактов и дождемся того, насколько украинская сторона готова воспользоваться этой инициативой и забрать это военное имущество себе", — заявил Песков.

Ранее бывший украинский премьер и экс-министр обороны Юрий Ехануров заявил, что военная техника, которая осталась в Крыму, уже в 2014 году была устаревшим "металлоломом".