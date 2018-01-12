наверх
12.01.201814:01
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Россия

    Песков: предложение Путина передать технику из Крыма - жест доброй воли

    Тема:

    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина? (7)

    (обновлено: )802101
    Пресс-секретарь главы России прокомментировал предложение передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. По словам Пескова, это поможет сдвинуть политическое урегулирование с мертвой точки.
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев приняли участие в XVII съезде партии Единая Россия
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Предложение президента РФ Владимира Путина передать военную технику из Крыма Украине — жест доброй воли, чтобы сдвинуть политическое урегулирование с мертвой точки, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. 

    ВМС провели тактические учения в Черном море с использованием средств поражения
    Facebook ВМС ВСУ
    "Москитный флот" Украины пробует себя в деле

    Ранее Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

    "Президент в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки", — сказал Песков журналистам.

    "Вы знаете, что до начала активных боевых действий на Донбассе часть техники была возвращена на Украину, затем этот процесс был прекращен в связи с началом активных боевых действий, с началом кровопролития в самой Украине. Но вы знаете, что Путин неоднократно подчеркивал, демонтировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся", — добавил пресс-секретарь главы РФ.

    Смотрите также: Первый в году корабль НАТО прибыл в Одессу: кадры американского эсминца

    "Конечно, для определения всех параметров… нужно будет какие-то контакты провести или между военными, или между дипломатами. Давайте дождемся этих контактов и дождемся того, насколько украинская сторона готова воспользоваться этой инициативой и забрать это военное имущество себе", — заявил Песков.

    Ранее бывший украинский премьер и экс-министр обороны Юрий Ехануров заявил, что военная техника, которая осталась в Крыму, уже в 2014 году была устаревшим "металлоломом".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Обмен валют
    Курс гривны летит в пропасть