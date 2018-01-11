Ярош напомнил о себе жесткой оценкой инициативы Путина по Крыму

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат и экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, который в последнее время нечасто появляется в медийном пространстве, не смог не прокомментировать инициативу российского президента Владимира Путина о передаче Украине военной техники из Крыма.

Ранее в четверг Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, "хотя они и в плачевном состоянии". По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

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"Относительно предложения агрессора и оккупанта Путина по "возвращение кораблей и самолетов"… Мы, украинцы, через некоторое время отвоюем оккупированный Восток, вернем Крым и разрушим Московскую империю. "Ядерная бита" вам, бандитам, не поможет. Как не помогла и СССР. Вам, кремлевские орки, осталось немного… Поскольку с украинцами правда, следовательно, с нами Бог! Слава Нации! Смерть врагам!" — написал Ярош на своей странице в Facebook.

Facebook Дмитрия Яроша Комментарий Дмитрия Яроша о технике из Крыма

Отметим, что командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко уже заявил, что украинская военная техника, оставшаяся в Крыму, не является "хламом", решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.