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    Политика

    Ярош напомнил о себе жесткой оценкой инициативы Путина по Крыму

    (обновлено: )486210
    Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош критически отнесся к этой инициативе.
    Дмитрий Ярош
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат и экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, который в последнее время нечасто появляется в медийном пространстве, не смог не прокомментировать инициативу российского президента Владимира Путина о передаче Украине военной техники из Крыма.

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    Ранее в четверг Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, "хотя они и в плачевном состоянии". По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

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    "Относительно предложения агрессора и оккупанта Путина по "возвращение кораблей и самолетов"… Мы, украинцы, через некоторое время отвоюем оккупированный Восток, вернем Крым и разрушим Московскую империю. "Ядерная бита" вам, бандитам, не поможет. Как не помогла и СССР. Вам, кремлевские орки, осталось немного… Поскольку с украинцами правда, следовательно, с нами Бог! Слава Нации! Смерть врагам!" — написал Ярош на своей странице в Facebook.

    Facebook Дмитрия Яроша
    Комментарий Дмитрия Яроша о технике из Крыма

    Отметим, что командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко уже заявил, что украинская военная техника, оставшаяся в Крыму, не является "хламом", решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.
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