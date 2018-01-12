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    Чубаров о возвращении техники из Крыма: это унизительная подачка

    (обновлено: )52618
    Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. При этом, по его словам, техника находится "в плачевном состоянии". Ряд украинских политиков выступили с критикой этой инициативы.
    Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
    УНИАН

    КИЕВ, 12 янв — РАИ Новости Украина. Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины от фракции БПП Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма "унизительной подачкой".

    Политик призвал не реагировать на инициативу Кремля. 

    Дмитрий Ярош
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ярош напомнил о себе жесткой оценкой инициативы Путина по Крыму

    "Бандит, уже чувствующий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливого наказания за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину… А завершится это тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны", — написал Чубаров на своей странице в Facebook.

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    "Тем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести и национальной гордости, то хотя бы не выносите их на вселенский позор. Не надо тешить врага и разочаровывать друзей. Но просто не позорьте Украину! Просто знайте, выстоим и вернем все — Крым, Донбасс, освободим сограждан!" — додбавил он.

    Facebook Рефата Чубарова
    Комментарий Рефата Чубарова об инициативе Путина

    Накануне, 11 января, Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, "хотя они и в плачевном состоянии". По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

    Позже командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, комментируя заявление президента РФ, отметил, что украинская военная техника, оставшаяся в Крыму, не является "хламом", решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.
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