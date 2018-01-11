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    Предложение Путина по технике в Крыму. Появилась реакция Украины

    (обновлено: )77923
    Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщил, что до присоединения Крыма к России из восьми боевых кораблей "не на ходу был только один БДК "Ольшанский".
    Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко
    Фото BBC

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, оставшаяся в Крыму, не является "хламом", решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии.

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    "На период аннексии Крыма из восьми боевых кораблей не на ходу был только один БДК "Ольшанский". Там нуждались в ремонте главные двигатели. То, что говорят, что был "хлам", — это не соответствует действительности", — сказал он в эфире "112 Украина". 

    По его словам, в Крыму осталась береговая техника — два батальона БМП, а также два БТР, которые были готовы к использованию и требовали ремонта на 15-20%. Также там находились семь дивизионов артиллерии и четыре минометные батареи в целом состоянии. Авиатехника, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины, добавил Воронченко.

    "Решение будет приниматься на высшем политическом уровне руководства страны, и я побоюсь сказать, но это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой в какой-то грязной кремлевской игре", — сообщил командующий ВМС. 

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    При этом он подчеркнул, что крейсер "Украина", если будет доведен до боеготовности, перейдет к ВМС, но у РФ остались все комплектующие, а "его переоборудование — это уже устаревший проект". 

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