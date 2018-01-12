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    В Госдуме РФ рассказали о состоянии 20 кораблей украинского флота в Крыму

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    (обновлено: )100770
    По мнению депутата Госдумы от Севастополя, транспортировка, попытка ввести в строй и дальнейшее содержание судов, входивших ранее в состав Военно-морских сил Украины и оставшихся в Крыму, будет затратно для Киева.
    ВМС Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Состояние около 20 кораблей в Севастополе, входивших ранее в состав Военно-морских сил Украины (ВМСУ), было еще в 2014 году плачевным, их восстановление потребует больших финансовых затрат, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

    Ранее командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

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    "Сегодня на территории полуострова осталось порядка двух десятков кораблей бывших ВМСУ. Уже по состоянию на 2014 год их состояние сильно приблизилось к отметке "металлолом". Украинские корабли, которые остались в бухтах Севастополя, практически не обслуживались ВМСУ с 90-х годов", — сказал Белик.

    По словам собеседника агентства, большой десантный корабль "Константин Ольшанский" еще с 2013 года нуждался в капитальном ремонте, при этом обслуживание флота Украины обычно сводилось к банальному "освоению" выделенных на ремонт средств.

    "Ярким примером заботы Украины о своем флоте служила дизельная подводная лодка "Запорожье", которая номинально числилась на балансе ВМСУ, при этом с базы на базу ее перемещали на буксире. Она и сегодня стоит на приколе в Севастополе", — заметил Белик.

    По мнению депутата, транспортировка, попытка ввести в строй и дальнейшее содержание этих судов затратно для бюджета Украины. Тем не менее, считает Белик, руководство Украины может пойти на этот шаг, чтобы вновь "освоить огромные деньги под лозунгом возвращения из "оккупированного Крыма" своей "боевой мощи".

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    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

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