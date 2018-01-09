Первый в году корабль НАТО прибыл в Одессу: кадры американского эсминца

В понедельник утром у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году, сообщает Думская.

В июле прошлого года он принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2017", во время которых на его борт поднимался президент Петр Порошенко.

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Эсминец пробудет в Одессе до 11 января. По данным командования 6-го флота ВМС США, цель визита корабля — проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.