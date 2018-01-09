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09.01.201801:42
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    Фотоленты

    Первый в году корабль НАТО прибыл в Одессу: кадры американского эсминца

    (обновлено: )74
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Эсминец ВМС США "Карни" (Carney DDG64) в порту Одессы
    Думская.net
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Эсминец ВМС США "Карни" (Carney DDG64) в порту Одессы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Эсминец ВМС США "Карни" (Carney DDG64) в порту Одессы.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Эсминец ВМС США "Карни" (на дальнем плане слева) в порту Одессы.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Эсминец ВМС США "Карни" (Carney DDG64) в порту Одессы.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Эсминец ВМС США "Карни" (Carney DDG64) в порту Одессы
    Думская.net
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Эсминец ВМС США "Карни" (Carney DDG64) в порту Одессы
    Думская.net

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    Эсминец ВМС США "Карни" (Carney DDG64) в порту Одессы

    В понедельник утром у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году, сообщает Думская.

    В июле прошлого года он принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2017", во время которых на его борт поднимался президент Петр Порошенко.

    Смотрите также: Акция радикалов у Киево-Печерской Лавры

    Эсминец пробудет в Одессе до 11 января. По данным командования 6-го флота ВМС США, цель визита корабля — проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

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