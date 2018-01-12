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    В центр Львова прибыл состав с танками и САУ

    (обновлено: )84316
    Жители Львова, оказавшиеся на железнодорожной станции "Подзамче", стали свидетелями прибытия состава с бронетехникой Вооруженных сил Украины: танками, БТР и самоходными артиллерийскими установками.
    Видео Львов Депо

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Во Львов на железнодорожную станцию "Подзамче" прибыли железнодорожный состав с бронетехникой.

    Очевидцы сделали видеозапись платформ, на которых транспортируются танки, самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры.

    Часть техники выглядит новой или же отремонтированной, часть — нуждается в модернизации.

    Станция "Пидзамче" находится в центре Львова — рядом с известным парком Высокий Замок.

    Напомним, в ноябре 2017 года на автозаправке в Буче Киевской области заметили танк, который заправляли топливом.

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