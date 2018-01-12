В центр Львова прибыл состав с танками и САУ

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Во Львов на железнодорожную станцию "Подзамче" прибыли железнодорожный состав с бронетехникой.

Очевидцы сделали видеозапись платформ, на которых транспортируются танки, самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры.

Часть техники выглядит новой или же отремонтированной, часть — нуждается в модернизации.

Станция "Пидзамче" находится в центре Львова — рядом с известным парком Высокий Замок.

Напомним, в ноябре 2017 года на автозаправке в Буче Киевской области заметили танк, который заправляли топливом.

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