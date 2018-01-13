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    Фотоленты

    Появились фото и видео оставшихся в Крыму украинских кораблей и техники

    Тема:

    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина? (14)

    (обновлено: )52630
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военная техника, принадлежащая Украине, в Крыму
    Военная техника, принадлежащая Украине, в Крыму
    Военная техника, принадлежащая Украине, в Крыму
    Военная техника, принадлежащая Украине, в Крыму
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Военная техника, принадлежащая Украине, в Крыму
    Военная техника, которая ранее входила в состав военно-морских сил Украины, в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Военная техника, принадлежащая Украине, в Крыму
    Военная техника, которая ранее входила в состав военно-морских сил Украины, в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Военная техника, принадлежащая Украине, в Крыму
    Военная техника, которая ранее входила в состав военно-морских сил Украины, в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Военная техника, принадлежащая Украине, в Крыму
    Военная техника, которая ранее входила в состав военно-морских сил Украины, в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.

    Российский телеканал "Звезда" показал, как выглядят оставшиеся в Крыму украинские военные корабли и подлодки.

    Как сообщается на сайте телеканала, на видео запечатлены находящиеся с 2014 года под контролем Черноморского флота морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", подводная лодка "Запорожье", корпус которой покрыт ржавчиной, и спасательное буксирное судно "Кременец".

    Также агентство РИА Новости опубликовало фотографии находящихся в Севастополе кораблей и военной техники, которые ранее входили в состав Военно-морских сил Украины.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

    Читайте также: Завод Порошенко помешал выводу украинских кораблей из Крыма — Сенченко

    Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

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