Появились фото и видео оставшихся в Крыму украинских кораблей и техники

Российский телеканал "Звезда" показал, как выглядят оставшиеся в Крыму украинские военные корабли и подлодки.
Как сообщается на сайте телеканала, на видео запечатлены находящиеся с 2014 года под контролем Черноморского флота морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", подводная лодка "Запорожье", корпус которой покрыт ржавчиной, и спасательное буксирное судно "Кременец".
Также агентство РИА Новости опубликовало фотографии находящихся в Севастополе кораблей и военной техники, которые ранее входили в состав Военно-морских сил Украины.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.
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Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.