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    Общество

    В ВСУ забраковали и списали танки "Булат"

    (обновлено: )2604111
    По словам заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике Юрия Толочного, танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв и заменены линейными Т-64.
    Танк Булат. Архивное фото
    Укроборонпром

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Укриана. Вооруженные силы Украины сталкиваются с целым рядом проблем, в том числе из-за неудачной конструкции танков "Булат", сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике Юрий Толочный в интервью агентству "Оборонно-промышленный курьер".

    Порошенко похвалился модернизированным на киевском заводе танком Т-72А
    Страница Петра Порошенко в Facebook
    Порошенко показал модернизированный на киевском заводе танк Т-72А

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    "В целом резерв техники по-прежнему велик, но вся она устарела и потенциал модернизации практически исчерпан. Некоторые варианты усовершенствования оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв и заменены линейными Т-64", — сообщил генерал.

    Толочный считает, что Украине необходимо создавать новые образцы бронетехники, а это сложно сейчас для страны.

    "Здесь другие проблемы. БМ "Оплот" (украинский танк на базе советского Т-80УД. — Ред.), например, в Вооруженных силах имеется в единственном экземпляре — в Харьковском институте танковых войск. Так что вопрос в возможностях государства по закупке, а промышленности — по серийному производству новых машин", — добавил Толочный.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко похвалился модернизированным на киевском заводе танком Т-72А, при модернизации которого был учтен опыт военных в Донбассе.

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