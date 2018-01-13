Провокация в Черном море: как украинские вертолеты садились на борт корабля США

Морская авиация ВМС вооруженных сил Украины в Черном море провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

В ходе тренировок вертолеты украинских ВМС Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях совершили более десяти посадок на борт американского корабля, провели разведку и наблюдения за надводной обстановкой.

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Позднее военно-морское ведомство Украины опубликовало фотографии совместных учений.

В России резко отреагировали на учения ВМС Украины и США в Черном море. Их следует расценивать как провокацию по отношению к РФ, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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