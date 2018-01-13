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    Фотоленты

    Провокация в Черном море: как украинские вертолеты садились на борт корабля США

    (обновлено: )124817
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Фото ВМС Украины
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Фото ВМС Украины
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Фото ВМС Украины
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Фото ВМС Украины
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Фото ВМС Украины
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Фото ВМС Украины
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Фото ВМС Украины

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    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца

    Морская авиация ВМС вооруженных сил Украины в Черном море провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

    В ходе тренировок вертолеты украинских ВМС Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях совершили более десяти посадок на борт американского корабля, провели разведку и наблюдения за надводной обстановкой.

    Смотрите также: Экс-министр обороны о войне в Донбассе: на 90% она уже закончилась

    Позднее военно-морское ведомство Украины опубликовало фотографии совместных учений.

    В России резко отреагировали на учения ВМС Украины и США в Черном море. Их следует расценивать как провокацию по отношению к РФ, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Смотрите также: В центр Львова прибыл состав с танками и САУ

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