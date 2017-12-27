Глава ВМС Украины дает показания в суде по делу Януковича

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева 27 декабря продолжает рассмотрение дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

В суде начался допрос свидетеля стороны обвинения — командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.

Воронченко рассказывает о событиях вокруг воинский частей Украины в Крыму в марте 2014 года.

Прокурор по делу Руслан Кравченко заявил РИА Новости, что в среду также допросит двух свидетелей обвинения — замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлия Мамчура и бывшего исполняющего обязанности замглавы администрации президента Украины Андрея Сенченко.

Ранее в суде состоялся допрос бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

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Яценюк показал, что украинским военным в Крыму весной 2014 года был отдан приказ применять оружие при защите военных баз и кораблей и не сдавать военные объекты. Его дал секретарь СНБО Александр Турчинов, который тогда был и. о. президента страны.