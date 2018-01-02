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    Общество

    ВМС сообщили подробности задержания судна-нарушителя в Черном море

    (обновлено: )46802
    Как отмечается, с целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна.
    Ракетный катер ВМС Украины Прилуки
    ВМС ЗС України

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Ракетный катер Военно-Морских Сил ВС Украины "Прилуки" открыл предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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    Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали в Черном море сухогруз под флагом Танзании, который следовал с территории Абхазии. На борту судна-нарушителя были найдены почти 1740 ящиков контрабандных сигарет.

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    В сообщении ВМС Украины отмечается, что судно было обнаружено техническими средствами наблюдения совместно с Военной контрразведкой СБУ и Госпогранслужбой в территориальных водах Украины на траверзе населенного пункта Курортное в последние часы 2017 года. Экипаж не отвечал на вызовы и потому ракетный катер начал его преследование.

    "Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедур, установленных международным морским правом. Однако судно-нарушитель требование остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса", — говорится в сообщении ВМС. 

    ВМС ЗС України
    Задержанное украинскими пограничниками судно в Черном море

    Также сказано, что пресечение попытки контрабанды морем осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров "Аккерман" и "Бердянск" с досмотровой командой на борту, а также катера морской охраны ГПС Украины с представителями СБУ на борту.

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