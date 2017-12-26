Британские ВМС отреагировали на прохождение фрегата РФ в Северном море

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Британский фрегат St Albans сопровождал российский фрегат "Адмирал Горшков", когда тот проходил вблизи британских территориальных вод в Северном море, сообщают Королевские ВМС.

"Адмирал Горшков" проходит сейчас завершающий этап государственных испытаний и регулярно переходит между Белым и Балтийским морями. Британский флот опубликовал свое сообщение на фоне визита в Москву главы британского МИД Бориса Джонсона, который обсуждал с российским коллегой пути нормализации двусторонних отношений.

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По сообщению Королевских ВМС, 23 декабря фрегат St Albans был вызван для сопровождения российского корабля, который проходил рядом с британскими водами. Британский фрегат вел наблюдение за российским кораблем три дня, во вторник он вернется на военно-морскую базу в Портсмут.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в этой связи, что "не будет колебаться защитить британские воды и не потерпит никакой формы агрессии". "Британию не запугать, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов", — добавил он.

В середине декабря Пентагон заявил, что российские Су-25 в Сирии вынудили истребители США к резким маневрам.