Экс-министр обороны о войне в Донбассе: на 90% она уже закончилась

Если говорить об активной фазе войны в Донбассе, когда применяются бригады, батальоны и группы, когда есть широкомасштабное наступление, то с вероятностью 90% эта война уже закончилась, заявил бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

"Я не могу сказать в режиме Порошенко, что через две недели (закончится вооруженный конфликт в Донбассе — Ред.). Но, если говорить об активной фазе войны, когда задействованы бригады, батальоны и группы, когда есть широкомасштабное наступление, то с вероятностью 90% она уже закончилась… Наверное, вы согласны с тем, что от этого никому не легче. Ведь каждый новый день приносит новые трагедии. Есть погибшие и раненые, а это настоящее горе для родных и близких", — сказал Гриценко в эфире телеканала ZIK.

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Экс-министр добавил, что противостояние в Донбассе быстро не закончится, "однако чтобы ускорить этот процесс, надо приложить максимум дипломатических усилий".

"Когда закончится весь этот конфликт и когда будут возвращены оккупированные территории — не скоро. Для того, чтобы это ускорить, надо приложить максимум дипломатических усилий, должен быть экономическая, финансовая и другие формы давления на Путина и его ближайшее окружение… Также на первом этапе надо перекрыть границу, которую сейчас мы не контролируем. Пусть его кроме нас контролируют русские, африканцы, азиаты, кто угодно. Но ключевое слово — граница. Но пока готовности пойти на такой шаг со стороны Кремля нет", — отметил Гриценко.

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Он подчеркнул, что для окончания конфликта в Донбассе санкции против России должны продолжаться, а также должно быть и международное давление.

Напомним, на днях министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Евросоюз мог бы начать поэтапную отмену санкции против России при длительном перемирии в Донбассе.