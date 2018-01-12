Ситуация в зоне АТО постепенно выходит из-под контроля — спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще трое получили ранения, один — боевую травму, о чем сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки зафиксировано 7 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. В одном случае украинские военные дали агрессору адекватный ответ. Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения, а один — получил боевую травму", — указано в сообщении ведомства.

Подробнее о ситуации на Донбассе в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

Что Вы скажете о ситуации за прошедшие сутки на Донбассе? Где были активные боевые действия?

— Да, это были наверное самые напряженные сутки с начала этого года. Стрельба была слышна сразу в нескольких направлениях, главное, на Светлодарской дуге. Но также и в Донецке, под Донецком были слышны выстрелы и разрывы. Я с уверенностью могу сказать, что не использовалось тяжелое вооружение, но минометы, гранатометы, стрелковое оружие, безусловно, присутствовало. Если говорить по луганскому направлению — это Светлодарская дуга, по донецкому направлениею — это район шахты Бутовка, там было потише. Но были, наверное, незарегистрированные обстрелы, или провокационные обстрелы, в районе ДАП, там также было достаточно шумно. Происходило это все вчера ночью, вот на данный момент ситуация стабилизировалась, успокоилась, сейчас в районе достаточно спокойно.

Пресс-центр штаба АТО Ситуация в Донбассе

Населенные пункты попали под обстрел? Были раненые среди мирных жителей?

— Мы знаем боевые наши потери, три человека погибли. Двое на донецком направлении подорвались на неустановленном взрывном устройстве, и один погиб на луганском направлении от обстрелов, подозреваю, что на Светлодарской дуге. Сообщения о пострадавших мирных жителях есть только со стороны так называемых СМИ Донецка. Да, по их информации есть трое пострадавших: ранены двое тридцатилетних мужчин и одна пенсионерка. Но как-то подтвердить или опровергнуть эту информацию я не могу, поскольку у меня нет данных об этих личностях. Лидер самопровозглашенной ДНР Захарченко заявил сегодня, что ситуация на грани предбоевой, это вызывает определенные опасения и у населения. Не скажу, чтобы в городе была паника, но определенное напряжение есть. Это факт.

Пресс-центр штаба АТО Ситуация в Донбассе

На неподконтрольной территории Луганской области мини-беспилотник обнаружил свежевырытую траншею и занятые боевые позиции. Также выявлено, что у села Калиново-Борщеватое строится блиндаж, о чем сказано в отчете миссии ОБСЕ. Известно ли вам что-то об этом?

— Дело в том, что ОБСЕ никогда не дает информацию день в день. То есть, то что произошло вчера, от ОБСЕ мы в лучшем случае узнаем завтра. Из любопытных сообщений ОБСЕ в последнее время могу отметить информацию о том, что самопровозглашенная ЛНР передала определенные деньги под присмотром ОБСЕ за коммунальные платежи, за воду, они это периодически делают. А обстрел пока в ОБСЕ никак не оценивается. Но тем не менее, мы знаем также, что представители ОБСЕ в этих направлениях были, и думаю, что они какую-то оценку все-таки дадут в ближайшие сутки.

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Известно ли вам что-то в целом о работе миссии ОБСЕ? Препятствуют ли ее деятельности?

— Периодически такие проблемы возникают, особенно это касается отдаленных населенных пунктов, например, южное направление под Мариуполем, где большое количество небольших сел. Миссия ОБСЕ заявляет о том, что им периодически мешают работать, но тем не менее они в общем-то присутствуют на местах и прекращать свою работу не собираются. Был период в Донецке, год назад, когда активно против ОБСЕ выступали не только власти, но вроде бы и люди, возмущенные тем, что они дальше Донецка не выезжают. Но сейчас там ситуация достаточно стабильная, и в общем-то представителей миссии воспринимают спокойно. Проблем именно с гражданским населением у них не возникает.

62.ua Донецк с высоты птичьего полета

Какова ситуация сегодня на контрольно-пропускных пунктах? Что можно сказать о гуманитарной ситуации на Донбассе?

— Пункты пропуска на данный момент за последние сутки перешли в будничный режим, количество лиц, пересекающих границу, достигло стандарта в 35 тысяч, это обычное будничное количество людей, которое переезжает через границу. И приблизительно поровну едут в нашем направлении и на неподконтрольные территории. На утро четверга больших очередей там не было, и все пункты работали в штатном режиме. То есть, к счастью, на пунктах пропуска проблем сейчас нет.

Напомним, в среду Артем Маслаков сообщал, что в зоне провдения АТО — самое спокойное начало года за всю историю конфликта.

К слову, политический эксперт Сергей Быков высказал мнение, что закон о реинтеграции Донбасса приведет к международным проблемам для Украины.