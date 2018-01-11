Донбасс: праздники прошли, обстрелы возобновились

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

После празднования Нового года и Рождества обстановка на Донбассе снова накаляется – за последние несколько дней прифронтовые районы неоднократно были обстреляны из запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения, в наиболее «горячих точках» региона зафиксированы новые повреждения и разрушения жилого фонда. Говорить о полном срыве перемирия пока не приходится, но, судя по участившейся стрельбе не исключено, что в ближайшее время боевые действия на донецкой земле будут только набирать обороты.

По данным властей самопровозглашенной Донецкой народной республики под ударом крупнокалиберной артиллерии по-прежнему остаются окрестности Донецка, Докучаевска, Горловки, ряд населенных пунктов на юге Донбасса, а также территории между Авдеевкой и Ясиноватой. С начала 2018 года информация о жертвах среди мирного населения, к счастью, не поступала, однако в ряде населенных пунктов расположенных в эпицентре боестолкновений есть новые повреждения домостроений и коммуникаций.

"Мы констатируем увеличение количества нарушений режима прекращения огня, со стороны ВСУ и связываем это с окончанием новогодних и рождественских праздников. Так, за прошедшие сутки, вооруженные силы Украины обстреляли районы населенных пунктов Спартак, Докучаевск, Зайцево, Крутая Балка, по которым выпустили тридцать две мины калибром 120 и 82 мм, 27 выстрелов из вооружения БМП и сорок из гранатометов. Кроме этого активно применялось стрелковое оружие. Всего за прошедшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня", – заявили накануне в Донецке.

Во вторник вечером, 9 января, местные жители тоже сообщали о боях в районе вблизи Ясиноватой, в районе бывшего донецкого аэропорта, а также под Горловкой. В частности, в многострадальном поселке Зайцево в результате ведения огня зафиксировано прямое попадание боеприпаса в один из жилых домов, в котором находились 2 человека. Оба жильца – мужчина и его престарелая мать, к счастью, остались живы, но всю ночь провели под завалами частного дома, дожидаясь прекращения стрельбы и приезда спасателей МЧС. По сообщениям местных властей обстрел населенного пункта велся почти до самого утра. Также под обстрел попали жилые кварталы в населенном пункте Гольмовский на севере Горловки. Спасаясь от огня, жители поселка вынуждены были снова спускаться в подвалы. По состоянию на полдень среды в окрестностях Горловки сохраняется неспокойная обстановка, периодически слышны залпы тяжелых орудий, одиночные взрывы.

По информации СЦКК украинские войска с момента вступления в силу новогоднего перемирия выпустили по прифронтовым территориям непризнанной ДНР более 1200 различных боеприпасов. Сообщается, что в общей сложности за время действия перемирия было зафиксировано не менее пятидесяти фактов нарушений режима прекращения огня. Применялись минометы, вооружение БМП и БТР, различные типы гранатометов, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие.

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В свою очередь об увеличении количества обстрелов на Донбассе заявляют и украинские военнослужащие. По данным украинских силовиков за минувшие сутки ополченцы несколько раз открывали огонь из запрещенных видов вооружения по позициям ВСУ на донецком направлении и в окрестностях Мариуполя. В пресс-центре штаба АТО в Киеве заявляют, что погибших в результате последних боестолкновений нет, однако ранения получили как минимум двое украинских солдат.

Тем временем в ОБСЕ призывают стороны вооруженного конфликта соблюдать режим прекращения огня и не нарушать перемирие на Донбассе. Так, представитель мониторинговой миссии в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик обратился к представителям Украины и самопровозглашенных республик Донбасса с просьбой не провоцировать друг друга и строго придерживаться всеобъемлющего прекращения огня, которое было подтверждено 20 декабря на заседании в столице Белоруссии.

"Состоявшийся 27 декабря 2017 года обмен удерживаемыми лицами, первый такого рода с сентября 2016 года, показал, что, при наличии политической воли, сложные проблемы могут найти свое решение. Я призываю стороны конфликта продолжить это позитивное начинание и в дальнейшем работать вместе над укреплением взаимного доверия", – говорится в сообщении ОБСЕ, опубликованном на сайте организации.

Напомним, что, в конце декабря в Минске прошло заключительное в 2017 году заседание Контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. На встрече участники переговорного процесса подтвердили приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 23 декабря. В целом, новогоднее перемирие на Донбассе соблюдалось, количество обстрелов в регионе значительно сократилось, однако с окончанием праздников обстановка в прифронтовых районах снова стала обостряться. Не исключено, что накануне встречи переговорщиков в столице Белоруссии, которая запланирована на 18 января 2018 года, количество вооруженных провокаций на фронте резко возрастет.