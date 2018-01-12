"Порошенко и Кремль". Запорожцев спросили, кто виноват в войне на Донбассе

Журналисты вышли на улицы Запорожья с вопросом о том, кто виноват в вооруженном конфликте в Донбассе Донбассе. Авторы опроса с сайта 061.ua уверяют, что останавливали случайных прохожих.

Журналисты задавали два вопроса: "Кто виноват в войне на Донбассе?" и "Что наждо сделать, чтобы остановить войну?".

Отмечается, что редакторы ничего не вырезали: на записи есть ответы всех людей, которые согласились отвечать на вопросы, в хронологическом порядке.

Читайте также: Экс-министр обороны о войне в Донбассе: на 90% она уже закончилась

"Хотя результаты могут показаться страшными, но важно понимать объективную картину настроений в городе. Нельзя сказать, что этот опрос точно передает отношение запорожцев, потому что это лишь два десятка из около 700 тысяч людей, живущих в нашем городе. Но состояние дел оценить можно", – объяснили авторы опроса.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.