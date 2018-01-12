наверх
12.01.201807:51
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Порошенко и Кремль". Запорожцев спросили, кто виноват в войне на Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (426)

    (обновлено: )1038121
    Журналисты задавали два вопроса: "Кто виноват в войне на Донбассе?" и "Что наждо сделать, чтобы остановить войну?". Многие из опрошенных возлагают вину за конфликт на действующие власти Украины.
    Канал на Youtube 061.ua

    Журналисты вышли на улицы Запорожья с вопросом о том, кто виноват в вооруженном конфликте в Донбассе Донбассе. Авторы опроса с сайта 061.ua уверяют, что останавливали случайных прохожих.

    Последствия обстрела Авдеевки. Архивное фото
    facebook.com/ato
    Донбасс: праздники прошли, обстрелы возобновились

    Журналисты задавали два вопроса: "Кто виноват в войне на Донбассе?" и "Что наждо сделать, чтобы остановить войну?".

    Отмечается, что редакторы ничего не вырезали: на записи есть ответы всех людей, которые согласились отвечать на вопросы, в хронологическом порядке.

    Читайте также: Экс-министр обороны о войне в Донбассе: на 90% она уже закончилась

    "Хотя результаты могут показаться страшными, но важно понимать объективную картину настроений в городе. Нельзя сказать, что этот опрос точно передает отношение запорожцев, потому что это лишь два десятка из около 700 тысяч людей, живущих в нашем городе. Но состояние дел оценить можно", – объяснили авторы опроса. 

    Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?