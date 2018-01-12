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    Рада рассмотрит закон о реинтеграции Донбасса первым вопросом 16 января

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (271)

    (обновлено: )30104
    Депутаты планировали рассмотреть этот документ во втором чтении еще в конце 2017 года, однако он не выносился на голосование в зал. Ирина Геращенко заявила, что закон был сильно изменен.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Верховная Рада рассмотрит первым вопросом на заседании 16 января законопроект о реинтеграции Донбасса, следует из предварительной повестки работы парламента на будущую неделю, обнародованной в пятницу. 

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    Ранее депутаты планировали рассмотреть этот документ во втором чтении еще в конце 2017 года, однако он не выносился на голосование в зал. Представитель президента в Раде Ирина Луценко заявляла, что закон о реинтеграции Донбасса ко второму чтению был сильно изменен, поэтому нуждается в дополнительных консультациях.

    Ближайшая пленарная неделя Рады пройдет с 16 по 19 января. Традиционно накануне пленарной недели на сайте парламента публикуется предварительная повестка работы. Окончательная повестка утверждается на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций, который пройдет 15 января.

    Парламент Украины одобрил документ в первом чтении 6 октября 2017 года, в нем РФ названа "агрессором". Законопроект дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

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