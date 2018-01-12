Германия назвала условие для создания миротворческой миссии ООН в Донбассе

КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. Миротворческая миссия ООН на востоке Украины имеет смысл в том случае, если бы она способствовала улучшению положения гражданского населения в регионе, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Такая миссия "голубых касок" пока не создана, она может иметь смысл, если она будет содействовать улучшению ситуации конкретно для людей на востоке Украины", — сказал Зайберт.

По его словам, Берлин намерен обсуждать вопрос о формировании миротворческой миссии ООН и принять участие в переговорах.

"Мы намерены участвовать в переговорах… по этой теме. Все остальное сейчас не является темой", — сказал Зайберт.

Он добавил, что немецкое правительство "хотело бы видеть прогресс" в урегулировании конфликта, над этим ведется работа, но "основа для этого прогресса, а именно реально работающее перемирие, все еще не достигнута", сказал Зайберт.

Напомним, согласно Уставу ООН, ответственность за поддержание международного мира и безопасности лежит на Совбезе Организации Объединенных Наций. СБ ООН в соответствии с этими полномочиями может принять решение о развертывании операций по поддержанию мира.

Численность, полномочия, вооружение и другие аспекты работы миротворческой миссии тоже определяются Совбезом, Генассамблея утверждает бюджет и ресурсы миссии, генсек ООН назначает главу миссии и командующего миротворческими силами. Как и в случае с другими решениями Совбеза, оно принимается большинством голосов, постоянные члены (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай) обладают правом вето.