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    Германия назвала условие для создания миротворческой миссии ООН в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (425)

    (обновлено: )71504
    Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт прокомментировал возможность введения "голубых касок" в Донбасс. Миссия должна способствовать улучшению положения гражданского населения в регионе.
    День украинских миротворцев
    УНИАН

    КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. Миротворческая миссия ООН на востоке Украины имеет смысл в том случае, если бы она способствовала улучшению положения гражданского населения в регионе, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. 

    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
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    "Такая миссия "голубых касок" пока не создана, она может иметь смысл, если она будет содействовать улучшению ситуации конкретно для людей на востоке Украины", — сказал Зайберт.

    По его словам, Берлин намерен обсуждать вопрос о формировании миротворческой миссии ООН и принять участие в переговорах.

    "Мы намерены участвовать в переговорах… по этой теме. Все остальное сейчас не является темой", — сказал Зайберт.

    Он добавил, что немецкое правительство "хотело бы видеть прогресс" в урегулировании конфликта, над этим ведется работа, но "основа для этого прогресса, а именно реально работающее перемирие, все еще не достигнута", сказал Зайберт.

    Напомним, согласно Уставу ООН, ответственность за поддержание международного мира и безопасности лежит на Совбезе Организации Объединенных Наций. СБ ООН в соответствии с этими полномочиями может принять решение о развертывании операций по поддержанию мира.

    Численность, полномочия, вооружение и другие аспекты работы миротворческой миссии тоже определяются Совбезом, Генассамблея утверждает бюджет и ресурсы миссии, генсек ООН назначает главу миссии и командующего миротворческими силами. Как и в случае с другими решениями Совбеза, оно принимается большинством голосов, постоянные члены (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай) обладают правом вето.

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