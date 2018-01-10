Вопрос миротворцев на Донбассе решится уже скоро — Рудяков

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции на Донбассе, но Россия отвергла практически все важные положения.

По его словам, миротворцы должны стоять на государственной границе между Украиной и Россией, но РФ не поддерживает этот вариант. При этом Россия вновь возвращается к своей идее о сделке, где миротворцы ООН будут охранять наблюдателей ОБСЕ, но такой вариант не приемлем для Украины.

Посол считает, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет.

Можно ли надеяться на решение этого вопроса в Совбезе ООН и от чего оно будет зависеть, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є варіанти повернення до питання введення миротворців ООН на Донеччині? Зараз воно в шухляді.

— Я би не сказав, що воно в шухляді, якщо продовжувати вашу аналогію, воно лежить на столі. Вонj лежить на столі в Радбезі ООН, і там продовжуються консультації з цього приводу. Те, що сказав пан Єльченко, — його власна інтерпретація, яка в принципі до певної міри відповідає дійсності, але все одно є однобічною. Зараз, як мені відомо, немає компромісу між так званим російським варіантом миротворчої місії і американсько-українським. Ці два варіанти виключають один одного, але консультації спрямовані на те, щоб їх зблизити і досягнути компромісу, вони тривають, від них ще ніхто не відмовлявся — ні американці, ні росіяни. Тому мені здається, пан Єльченко трошки видав такий негативний тон, можливо, передчасно.

Якщо консультації тривають, то коли можна очікувати на якесь вирішення цього питання?

— Я думаю, що це питання буквально перших двох місяців цього року. Тобто січень-лютий, і буде або просування вперед, американсько-російське, або буде хрест поставлений взагалі на цій місії, тоді американці і росіяни гуртом скажуть, що неможливо, ми не домовилися.

Як виглядатиме миротворча місія у першому випадку?

— Важко сказати, зараз вони не можуть домовитися між собою про те, де буде місія розташована — чи на нашому державному кордоні з Росією, чи на цій так званій лінії розмежування. Там є свої складнощі, але є і пропозиції, як мені відомо, які можуть дозволити обійти ці речі. І оце питання треба узгодити, насамперед, тоді якісь інші деталі, в тому числі технічні, потім буде простіше коригувати, з'ясовувати, знаходити компромісні рішення. Але тут у американців є важіль тиску. Вони можуть, врахувавши певні інтереси Росії, все-таки дотиснути, щоб в основі був їх варіант, щоб на кордоні стояли миротворці.

Говорячи, що приблизно за два місяці це питання може вирішитися, Ви маєте на увазі проведення виборів у Росії? Після того, як там може відбутися, чисто гіпотетично, зміна політичного курсу?

— Відносно зміни політичного курсу я не знаю, це такий теоретичний варіант, як мені здається, не варто всерйоз його обговорювати. Але напередодні виборів Росія може піти на певні поступки, на які вона б не пішла в іншій ситуації. Тим більше, що в цьому році після виборів одразу першість світу з футболу. Ця подія теж для Росії значуща, і вони також будуть максимально берегти свою першість від будь-яких неприємних несподіванок.

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Чому необхідно погоджувати це питання з Росією? Чи можливо запровадити миротворчу місію всупереч її позиції?

— Не існує навіть теоретичного варіанту, якщо дотримуватися всіх правил і норм. Росія є постійним членом Радбезу, має право вето. А рішення про організацію миротворчої місії ООН ухвалюється резолюцією Радбезу. Відповідно, тут варіантів дуже мало. Тобто, їх зовсім немає, в Радбезі це не підтримають. Росія — член Радбезу, вона навіть самостійно може заблокувати цю справу. Тим більше, там і Китай, і ще деякі країни готові підтримати Росію.

Чи буде Верховна Рада в січні розглядати питання про реінтеграцію на Донбасі. Від чого це залежить, як вважаєте?

— Якщо Ви маєте на увазі друге читання закону про особливості здійснення державної політики на тимчасово окупованих територіях… Я ще пару місяців тому був таким активним оптимістом. Я був впевнений, що це друге читання, що закон підчистять, але його приймуть. Але ситуація у грудні показала, что питання зайшло у глухий кут. Виявилося, що всередині фракцій цієї умовної коаліції немає не лише єдності щодо цього питання, а немає навіть натяку на спільний інтерес, для чого це треба робити. А тепер воно все зависло у повітрі. От буде дуже цікаво, як піде обговорення у перші дні, коли це почнеться. Здається, пан Парубій обіцяв ледь не на Водохрещу поставити, вже 18-19 січня, внести це питання в залу для обговорення.

Чи залежить від цього майбутня подальша підтримка наших західних партнерів?

— Значною мірою залежить. Значною мірою. Але це не єдиний фактор, який впливає на цю підтримку. І не так може на сам факт підтримки, як на її характер, її особливості, щирість, активність, наступальність. Але це важливий фактор, безумовно.

А яка ситуація наразі з нашою армією?

— У новорічному привітанні пан президент каже, що наша армія — наша гордість, наша слава. Це в останні хвилини 31 грудня. А першого січня виходять різні новини, і на якомусь сайті пан Чалий, наш посол в Америці, каже, що американці не задоволені станом реформування української армії, дуже багато недоліків відзначають. Крім корупції, це і старомодність, і архаїчність і так далі. І інша є інформація, яка йде з різних боків, яка показує, що є парадна картинка стану ЗСУ, а є реальна картинка. І вони не збігаються. І відповідно те, що робить держава на найвищому рівні, державна політика, це одне. А те, що реально робить Міноборони як відомство, яке має цю політику здійснювати, це інше. І з цим треба розбиратися, щоб не американці нас тикали носом, що у вас не все гаразд, а щоб ми самі до цього доходили, з цим розбиралися. Мені здається, тут ще багато роботи.

Напомним, политолог Алексей Якубин полагает, что осенью высока вероятность введения миротворцев на Донбасс.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник ранее заявил, что Россия рассматривает миротворцев на Донбассе лишь как охрану ОБСЕ.