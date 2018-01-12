СБУ

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. СБУ провела обыски в Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации "Союз православный Радомир", которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что обыски были проведены 11 января в рамках уголовного производства, открытого по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

По данным ведомства, в ходе обысков были изъяты незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "патриот России", пророссийская символика, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

"Предварительно установлено и задокументировано, что ОО "Радомир" предоставляла так называемые "охранные услуги" Запорожской епархии Украинской православной церкви. Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине. Продолжаются следственные действия", – сказано в сообщении.

СБУ СБУ провела обыски по делу священника УПЦ МП

Ранее прокуратура Запорожской области сообщила, что правоохранители проводят расследование фактов совершения отдельными представителями Украинской православной церкви (МП) и православного союза "Радомир" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".