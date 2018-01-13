Минфин Украины прогнозирует рост госдолга на 400 миллиардов гривен

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины прогнозирует резкий рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года в 2,3 раза.

Прогнозируемый максимальный размер гарантированного государством долга к концу текущего года составит около 747,6 млрд гривен, что в 2,3 раза больше, чем запланированные показатели 2017 года, указано в презентации Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованной на сайте Минфина.

К концу 2018 года соотношение государственного долга к ВВП вырастет с ожидаемых 75,6% в 2017 году до 82,4%. Прогнозируемый показатель на 2017 год не должен был превысить 321 млрд грн.

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В целом к концу 2018 года госдолг не должен превысить 2,756 трлн грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes рассказал, что внешний долг Украины составляет 83% от ВВП. В пересчете на каждого жителя Украины это означает 1800-1900 долларов долга.