Время собирать камни. Первые экспертные итоги 2018 года

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Сегодня у украинской власти практически нет позитивной повестки, поэтому она сосредотачивается на поиске врагов и борьбе с ними. Сейчас одним из главных "супостатов" стала Украинская православная церковь (Московского патриархата).

"Это для власти (борьба с "врагами" – Ред.) – достаточно испробованный ход, как это было с языком, с праздниками. Власти пришлось взяться за УПЦ. Но здесь можно очень сильно обломать зубы. Учитывая масштаб, что это самая большая христианская церковь в Украине по количеству приходов, учитывая статус УПЦ в православном мире. Это может вызвать международный резонанс", – заявил Алексей Якубин.

Он считает, что если власть будет давить на УПЦ, мы можем увидеть намного более громкий скандал, чем был с обсуждением языкового вопроса: "и это может создать много проблем для Украины и со стороны Евросоюза, и со стороны США".

На пути к созданию ППЦ

Директор консалтинговой компании Партия власти Елена Дьяченко напомнила, что ситуация вокруг УПЦ в Украина начала накаляться еще в конце весны 2017 года, когда были зарегистрированы так называемые "церковные законопроекты".

"Один из них предполагает отобрать название Украинская православная церковь, второй – легализовать силовой отъем храмов и имущества, третий – согласовывать с властью назначение церковных иерархов. Все эти законопроекты лежат в парламенте, ни один из них не отозван", – подчеркнула эксперт.

В аналитической записке к одному из законопроектов прописано создание поместной православной церкви (ППЦ) с полной государственной поддержкой, сообщила Дьяченко. Также она добавила, что предполагается "полнейшая дискриминация Украинской православной церкви".

"Дальше мы увидели легализацию Рождества 25 декабря…. И после этого увидели обострение ситуации, как раз после удачного обмена пленными. Общество увидело, что теми, кто может вызвать доверие и добиться результата, являются не представители власти, а представители православной церкви – российской и украинской, и господин Медведчук. И это был удар ниже пояса для власти", – уверена эксперт.

Она отмечает, что с огромной тревогой ожидает второго этапа обмена пленными.

"Дело священника" и радикалы под Лаврой

Напомнила Дьяченко и об открытии генеральной прокураторой дела против запорожского священника УПЦ – "при полном отсутствии состава преступления" – священник никого не ущемлял в правах, он тактично отказал, согласно церковному канону.

Тем более семья погибшего мальчика молчит, а история развивается блогерами, сообщила эксперт.

"Затем к воротам Лавры пришли радикалы. А потом мы услышали заявление, что нельзя допускать, чтобы в Лавре проводила служения только Украинская православная церковь. И этим была озвучена главная политическая цель этого блокирования – поставить в один ряд непризнанную мировым православием конфессию Киевского патриархата с УПЦ", – заявила Дьяченко.

С религиозной точки зрения, продолжила она, можно говорить о гонениях на православную церковь в Украине. При этом стоит ожидать дальнейших нападок на УПЦ: были нападения в Одессе, в Чернигове – нападали на храмы, их оскверняли, разграбляли.

"И общество всячески подогревается. Образ врага теперь сместился "с кровавого кремлевского тирана" и сепаратистов и олицетворился в православной церкви", – сказала политолог.

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А руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил, что "нынешним так называемым патриотам все равно – что в общественный туалет, что в супермаркет, что в церковь". При этом он уверен, что нас толкают к религиозной войне.

"Крючок" для Луценко и Гонтаревой

Обсудили политологи и так называемое дело о конфискации 1,5 миллиардов долларов – "денег Януковича". Эта ситуация показывает, что перемирие, которое установилось между НАБУ и Банковой, ГПУ, закончилось, считает Алексей Якубин.

"НАБУ и кураторы этого ведомства, в том числе это может быть миллиардер Джордж Сорос, решили, что нужно заняться этим делом. Потому что это может нанести болезненный удар по ГПУ – потому что для Луценко дела Януковича важны, он пытается на них активно пиарится", – сообщил эксперт, добавив, что Луценко рассматривает дела против прошлой власти как трамплин для политической карьеры дальнейшей.

Дело о спецконфискации с самого начало стояло на глиняных ногах, уверен Якубин. И сам способ, как это было сделано – засекреченое решение суда, люди, у которых отобрали деньги, не признаны преступниками…

"Получается, что это рейдерство, попытка забрать деньги и устроить на этом пиар, как сделал Луценко. И если НАБУ и САП займутся этим делом, не исключаю, что это дело будет иметь далеко идущие последствия и для Луценко, и для Гонтаревой", – прогнозирует эксперт.

При этом и второе дело Януковича – о госизмене, тоже становится крайне опасным для Луценко, потому что после показаний Яценюка и Авакова суть дела может кардинально поменяться, подчеркивает Якубин.

Решение – за американской юстицией

Западным партнерам Украины совершенно все равно, какую демократию строит Украина – им нужно с кем-то работать. Но работать так, как предлагает украинская власть, готовы не все, поэтому ее периодически стимулируют, рассказала Елена Дьяченко.

"То панамским скандалом, то теперь утечкой через Al Jazeera причастности к отъему 1,5 миллиардов долларов, которая названа "спецконфискацией денег Януковича". … Глава "Ощадбанка" Пышный еще в сентябре присылал ответ, что эти полтора миллиарда не имеют отношения к Януковичу В.Ф. И что в Украине есть еще 209 Януковичей", – отметила политолог.

По словам эксперта, "два года не хотели впихнуть в законодательство спецконфискацию, она не предполагает решения суда о признании вины, поэтому этот приговор не содержит списка виновных".

"Фактически с помощью закрытой процедуры произошел дерибан чьих-то 1,5 миллиардов долларов. Но самое печальное, что произошел он руками новой, действующей демонстрирующей европейской власти", – заявила Дьяченко.

В то же время, пока у президента фамилия Порошенко, никто из его команды наказан не будет, максимум, будет отставка Гонтаревой, уверена политолог. Но после того, как сменится фамилия президента, судьба Валерии Гонтаревой будет зависеть только от степени алчности американской юстиции – захотят ли они начать расследование и попытаться изъять эти средства в свою казну.

"Сейчас же американцам нужно с кем-то работать, работают они с победителями, и сейчас это команда Петра Порошенко", – подытожила тему политолог.

Закон по Донбассу – не согласован с Западом

Говоря о старте работы Верховной Рады, Алексей Якубин сообщил, что с 16 числа одним из первых вопросов для парламента может стать так называемый "закон о реинтеграции Донбасса". Но, скорее всего, он будет снят с голосования под разными предлогами. Якобы в него внесли слишком много изменений, и он теперь отличается от той идеи, которую президент пытался выдвигать.

"Тем более, что законопроект не согласован с Западом, противоречит минским соглашениям", – сообщил политолог, добавив, что его принятие может сорвать договоренности по линии Волкера и Суркова.

Также остается на повестке дня парламента вопрос создания антикоррупционного суда, чего активно требует Запад.

"Власть пытается отбросить эту идею. Близкий к президенту Александр Грановский заявил, что если Запад попытается продавить этот законопроект, то ему это не удастся", – отметил Якубин.

Но прессинг Запада силен, говорит политолог, и наверняка мы еще увидим его усиление.

Курс на отторжение Донбасса

О нюансах второго этапа обмена пленными рассказал Андрей Золотарев.

"Обмен в два этапа, "всех на всех", фактически и есть та формула, к которой пришли Медведчук и Путин. По этой формуле процесс обмена и движется. А Администрация президента пытается скрыть, как идут переговоры на втором этапе обмена пленными", – сообщил политолог.

Сейчас такая формула устраивает все стороны – США, Францию, Германию, самопровозглашенные республики и РФ, заявил эксперт.

В целом же, отмечает он, у правящего класса нет единого понимания решения ситуации по Донбассу, компромисс воспринимается как проявление слабости, при этом в украинском политикуме силы нет, а есть "тупое, упоротое и контрпродуктивное упрямство". Из-за него, фактически, миротворческий процесс зашел в тупик.

"Властью был фактически взят курс на отторжение Донбасса. Об этом говорило и присоединение власти к экономической блокаде, и замораживание социальных выплат и пенсий живущим на неконтролируемых территориях граждан Украины, и поражение в правах и приравнивание их к коллаборантам… Так за территории, за людей не борются. Власть не может этого сказать, но Донбасс отнюдь не приближается. В 2017 году Донбасс не стал ближе, а отдалился от Украины. И это будет работать и в 2018 году", – сделал прогноз эксперт.

Алло, мы ищем врагов

Власть сегодня утратила возможность выдвигать идеи, уверен Золотарев: "у власти в лице президента Порошенко с его бизнесово-политическим окружением сегодня нет ни союзников, ни партнеров. Есть только враги, конкуренты и подельники, с которыми они время от времени заключают теневые схемы".

Из-за деятельности Вятровича, Кириленко, Артеменко теряется возможность какого-либо диалога, отсутствуют еще и моральные авторитеты. Они были на первом и втором Майданах. А где они сегодня, задается вопросом политолог.

"Власть будет и дальше проводить политику, неизбежно будут раздуваться тезисы о враждебном окружении, что "Украина стоит на пути Северного Мордора", "кругом враги" и т.д. И поиск врагов, без которого существование такого тоталитарного жлобка, каким является украинский режим, невозможно. Поиск врагов будет поставлен на поток. Уже вот и персоны вроде Быстрякова, не имеющие отношения к политике, попадают в списки "Миротворца", – сказал Золотарев.