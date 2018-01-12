Защитники прав потребителей: импортеры ЕС массово сбывают в Украине неликвид

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Фальсифицированные товары в Украине начали реализовывать не только отечественные производители, но и зарубежные, заявил председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Максим Гончар, передает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Киеве.

"Наиболее заметно отсутствие контроля в молочной отрасли. Фальсифицируется и сливочное масло, и молоко, и сметана. Продукты разбавляют пальмовым маслом, в детском питании находим антибиотики", — заявил он.

По его словам, импортеры, в том числе европейские, массово сбывают на украинском рынке неликвид.

"Украинцы ментально воспринимают импортное как качественное. А на самом деле проверенные нами польские сыры на 100% оказались фальсификатом. Вся продукция в разном процентном составе содержала жиры немолочного происхождения. Сопроводительной документации нет: ни паспорта качества, ни таможенной декларации, ни транспортной накладной. Все это контрабанда. Почему продукция незаконно попадает на наш рынок — это уже вопрос к службе безопасности", — отметил Гончар.

В самом Госпроде сообщили, что возможность проверить предприятие появляется только тогда, когда продукция уже наносит вред потребителю.

Как сообщалось ранее, стоимость молочной корзины по состоянию на 1 декабря 2017 года составляла 326 гривен, тогда как в 2016 его стоимость была 258 грн.