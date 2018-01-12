наверх
12.01.201822:14
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Защитники прав потребителей: импортеры ЕС массово сбывают в Украине неликвид

    (обновлено: )132591
    Как стало известно, наиболее заметно отсутствие контроля в молочной отрасли. Фальсифицируется и сливочное масло, и молоко, и сметана. Продукты разбавляют пальмовым маслом, в детском питании нахят антибиотики.
    Сыр
    RIA News Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Фальсифицированные товары в Украине начали реализовывать не только отечественные производители, но и зарубежные, заявил председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Максим Гончар, передает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Киеве.

    Черная пятница в Нью-Йорке
    REUTERS Andrew Kelly
    Очередь за бесплатным сыром. "Черная пятница" по-украински

    "Наиболее заметно отсутствие контроля в молочной отрасли. Фальсифицируется и сливочное масло, и молоко, и сметана. Продукты разбавляют пальмовым маслом, в детском питании находим антибиотики", — заявил он.

    По его словам, импортеры, в том числе европейские, массово сбывают на украинском рынке неликвид.

    "Украинцы ментально воспринимают импортное как качественное. А на самом деле проверенные нами польские сыры на 100% оказались фальсификатом. Вся продукция в разном процентном составе содержала жиры немолочного происхождения. Сопроводительной документации нет: ни паспорта качества, ни таможенной декларации, ни транспортной накладной. Все это контрабанда. Почему продукция незаконно попадает на наш рынок — это уже вопрос к службе безопасности", — отметил Гончар.

    В самом Госпроде сообщили, что возможность проверить предприятие появляется только тогда, когда продукция уже наносит вред потребителю. 

    Как сообщалось ранее, стоимость молочной корзины по состоянию на 1 декабря 2017 года составляла 326 гривен, тогда как в 2016 его стоимость была 258 грн.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Рубли
    Курс гривны летит в пропасть