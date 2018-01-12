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    ОБСЕ сообщила о признаках начала эскалации конфликта в Донбассе

    (обновлено: )61606
    ОБСЕ зафиксировала почти 2 тысячи нарушений перемирия за период с 17.00 вечера вторника до 17.00 среды, а также больше 1 тысячи в течение следующих суток, сообщил замглавы миссии организации.
    Александр Хуг. Архивное фото
    REUTERS Alexander Ermochenko

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что есть признаки начала эскалации конфликта в Донбассе из-за роста числа обстрелов, за последние дни зафиксировано 3 тысячи нарушений.

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    facebook.com/ato
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    Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

    "У нас есть признаки того, что началась фаза эскалации конфликта в Донбассе, зафиксировав почти 2 тысячи (нарушений — ред.) за период с 17.00 вечера вторника до 17.00 среды, а также больше 1 тысячи в течение следующих суток",- сказал Хуг в пятницу на брифинге.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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