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    Нардеп Луценко - Гройсману: может так случиться, что Парасюк вас спасет

    Тема:

    "Шоу Парасюк": преступление и наказание (164)

    (обновлено: )27210
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что осуждает поведение народного депутата Владимира Парасюка и считает, что его следует лишить неприкосновенности. В защиту парламентария выступил нардеп Игорь Луценко.
    Игорь Луценко. Архивное фото
    страница Игоря Луценко в Facebook

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министру Владимиру Гройсману не надо было делать непродуманные заявления о лишении внефракционного нардепа Владимира Парасюка депутатского мандата, потому чтоо сам может пострадать в ближайшем времени. Об этом, комментируя заочный конфликт между парламентарием и главой правительства, заявил член фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Игорь Луценко. 

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    Скриншот видео "112 Украина"
    На кулаках. Что "светит" нардепу Парасюку?

    Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что осуждает поведение народного депутата Владимира Парасюка и считает, что его следует лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности. Гройсман прокомментировал поведение скандального нардепа на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь" во время поездки в Мариуполь.

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    "Владимир Борисович! Ну вот зачем такие непродуманные заявления? Подумайте, кто в первую очередь пострадает в ближайшем будущем? Даю подсказку — вы", — начал Луценко свой довольно большой пост в Facebook.

    По его словам, беглого анализа ближайших двух лет достаточно, "чтобы понять, что в списке на преследование деятелей того времени прошлого, а сейчас пока "нынешнего" режима Ваша фамилия находится в первой пятерке".

    "Независимо от того, подписывали Вы что-то или нет, Вас, в соответствии с политическим запросом граждан Украины, захотят посадить. Причем если у Порошенко, Гонтаревой и других остается много инструментов для того, чтобы выторговать себе неприкосновенную старость, то у Вас, к сожалению (справедливо это или нет), есть все шансы попасть на роль козла отпущения. Так что вариант пресечения, связанной с содержанием под стражей, к сожалению, является достаточно реальным, и социология такова, что он является маркером для восприятия массами, готова ли следующая власть бороться с коррупцией. Так это еще при благоприятном для Вас сценарии", — продолжил нардеп.

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    Луценко убежден, что люди хотят не только посадок, но и крови. "Может так случиться, что именно Ваш тезка Парасюк будет сдерживать решительных людей от того, чтобы совершить нехорошие действия по отношению к Вам и Вашей, хм, команде. Поэтому не желайте Парасюку зла. Во-первых, это некрасиво. А во-вторых, это политически очень, очень недальновидно. Лучше уже сейчас работать над свидетельствами, которые Вы дадите следователем. Уверен, Вам есть что рассказать. И хорошо, если это будут детективы НАБУ, а не Народные Прокуроры Революционного Трибунала", — заключил представитель фракции "Батькивщина".

    Facebook Игоря Луценко
    Комментарий Игоря Луценко о Владимире Гройсмане и Владимире Парасюке
     В свою очередь сам Парасюк уже поблагодарил Луценко за его пост, отметив, что он никогда не прятался за неприкосновенностью.

    Ранее скандальный депутат также жестко ответил на заявление премьера, отметив, что о том через лет 10 уже никто и не вспомнит. 

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