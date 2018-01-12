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    Экономика

    Внешний долг составляет около 2 тысяч долларов на каждого украинца - Гройсман

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    Премьер-министр дал интервью грузинскому Forbes заверил, что Украина станет успешным государством, несмотря на все вызовы. Внешний долг уже достиг 83% от ВВП Украины.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании в Верховной Раде.
    УНИАН

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Внешний долг Украины составляет 83% от ВВП страны, рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes. 

    Деньги
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    В пересчете на каждого жителя Украины это означает  1800-1900 долларов долга.

    "Сейчас внешний экономический долг Украины составляет 83%", — сказал Гройсман в интервью, текстом которого он поделился на своей странице в Facebook.

    Глава правительства заверил журналистов издания, что заверил, что Украина станет успешным государством, несмотря на все вызовы.

    Ранее Минфин сообщал, что госдолг Украины не должен превышать 62% ВВП на конец 2018 года и не более 58% ВВП на конец 2019 года. По данным на конец октября 2017 года сумма госдолга увеличилась на 500 миллионов долларов и превысила 77 миллиардов долларов.

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