Внешний долг составляет около 2 тысяч долларов на каждого украинца - Гройсман

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Внешний долг Украины составляет 83% от ВВП страны, рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes.

В пересчете на каждого жителя Украины это означает 1800-1900 долларов долга.

"Сейчас внешний экономический долг Украины составляет 83%", — сказал Гройсман в интервью, текстом которого он поделился на своей странице в Facebook.

Глава правительства заверил журналистов издания, что заверил, что Украина станет успешным государством, несмотря на все вызовы.

Ранее Минфин сообщал, что госдолг Украины не должен превышать 62% ВВП на конец 2018 года и не более 58% ВВП на конец 2019 года. По данным на конец октября 2017 года сумма госдолга увеличилась на 500 миллионов долларов и превысила 77 миллиардов долларов.

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