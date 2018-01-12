В Украине не все пройдут испытание выросшими ценами

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Бешенство цен

Темпы роста цен на продукты неприятно шокируют украинцев и бьют в разы все повышения зарплат. Украина даже стала лидером по повышению цен на продукты среди стран Европы.

Лишь за последний год потребительская корзина украинцев подорожала более чем на 15%. И это при том, что еще в начале года власти обещали рост инфляции до 8–10%.

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С начала года цены практически на все продукты выросли минимум на треть. Исключение лишь составила гречка, которая несколько подешевела.

По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, лидерами подорожания стали свекла и сало, подорожав за год на 73% и 67% соответственно.

За год традиционные овощи выросли в цене от 17% до 73%: свекла – на 73% (на 2,8 грн), морковь – на 60% (на 2,5 грн), капуста – на 18% (на 70 копеек), картофель – на 17% (на 90 копеек) и лук – на 23% (на 1 грн).

Значительно подскочили в цене мясо и молочка: на 20,9% и 26,3%.

Так, по данным Госстата, цены на сливочное масло в 2017 году выросли на 27,6%.

Хлеб и хлебопродукты за январь-декабрь прошлого года выросли на 8,4%.

В Новый год – с новыми повышениями

При этом прогнозы экспертов весьма неутешительные: в ближайшее время подорожает хлеб, сахар, сладкое и коньяк.

Гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко предполагает, что этой зимой стоит ожидать роста цен на сахар от 8% до 15%.

"Сахар с уплатой налогов подорожает от 8% до 15%. Поднимется ли на него цена выше, будет зависть от мировых тенденций. Также текущей зимой продолжит дорожать сливочное масло, которое уже в 2017 году стало лидером подорожания. В 2018 – оно продолжит эту тенденцию", — заявил Дорошенко в комментарии ГолосUA.

По его словам, сейчас низкая цена на сахар из-за большого теневого сектора.

"Производство данного продукта без уплаты налогов приводит к тому, что цена на него падает. Небольшое снижение цен на сахар на протяжении нескольких месяцев было связано с большим воровством сахара из госрезервов. Соответственно, ворованный продукт продавался значительно дешевле, чем легальный, в связи с чем производители также были вынуждены снижать на него цены", — добавляет Дорошенко.

Аналогичное мнение высказывают и в ассоциации "Укрсахар". По их данным, после завершения сезона сахароварения оптово-отпускные цены поднимутся приблизительно на 5-10% до весны.

"На первый взгляд, может показаться, что доля экспорта в нашем производстве не очень большая, поэтому прямой привязки к международным ценам у нас вроде бы нет, но по факту мы имеем одни и те же тенденции — когда мир (мировые цены на сахар) идет вверх, Украина идет вверх, когда мир идет вниз, Украина идет вниз. Поэтому прогнозируем, что в Украине цены увеличатся где-то на 5-10% до весны, и мир, по разным оценкам, тоже пойдет вверх, но несущественно", — отмечает руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.

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По данным Госслужбы статистики, на конец 2017 года средневзвешенные цены на сахар снизились на 4,7%, или до 12,78 гривны за килограмм.

Из-за роста инфляции ожидается подорожание и кондитерских изделий на 3-5%.

"В Украине из-за роста инфляции в ближайшие несколько месяцев кондитерские изделия подорожают на 3-5%. Кондитерские изделия у нас и так одни из наиболее дешевых и востребованных в соотношении качество — цена. Если посмотреть на цену кондитерских изделий в соседних странах, то окажется, что в Украине она одна из самых низких. Поэтому повышение себестоимости будет сказываться на увеличении цены, в частности удорожание сахара будет одной из составляющих, но далеко не единственной и не самой весомой. Производители шоколада в связи с новым законом будут постепенно уменьшать количество сахара в шоколадном продукте", — цитирует Дорошенко ГолосUA.

Хлеб

Будет расти и цена на социальный, то есть самый дешевый хлеб.

"Поднятие минимальной заработной платы на 16% и девальвация гривни в декабре на 3% вызовет рост цены на такой хлеб в январе – феврале на 10%. Таким образом, на начало марта килограмм белого и черного будет стоить более 14 грн за килограмм", — заявил Дорошенко.

Он напомнил, что на сегодняшний день среднестатистическая цена социального хлеба составляет 13 грн/кг.

Коньяк для избранных

Коснется подорожание и алкогольных напитков.

Акцизные сборы на коньяк с 1 января 2018 года в Украине выросли на 20%, а с февраля цены на конечную продукцию могут подняться на треть. Об этом говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины на сайте Рады.

Отмечается, что новый акцизный сбор на импорт коньяка будет составлять почти 127 гривен на 100 процентов спирта. Таким образом, цена на ликеро-коньячные изделия в феврале месяце может подняться на треть.

Тем временем, акцизы на остальные виды алкогольных напитков остались на уровне 2017 года.

Последний раз цены на алкоголь в Украине поднимались в октябре 2017 года на 18%.

Овощи растут быстрее мяса

Тем временем, овощи в Украине дорожают быстрее мяса, прибавив в цене за последние 10 дней декабря 4-8% и это еще не предел. В целом овощная корзина за год выросла на 37%. Между тем, традиционный лидер роста – мясо, подорожало лишь на 36%.

Как говорят в Ассоциации поставщиков торговых сетей, подорожание овощей долго откладывалось из-за низкой покупательной способности, но так же, как в 2016 году, старт роста цен начался в декабре.

"Чем длиннее был период стабильных цен осенью, тем стремительнее будет подорожание зимой и весной. 2018 будет для правительства годом управленческих решений из-за того, что обосновывать более высокие цены на продукты в Украине по сравнению со странами ЕС никакими причинами будет невозможно. Единственной реальной причиной будет только разница в налогообложении продуктов НДС. Это решение принять будет просто необходимо", — резюмировал Дорошенко.

По материалам из открытых источников интернет