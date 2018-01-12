В России резко отреагировали на встречное предложение Гройсмана по Крыму

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова премьера Украины Владимира Гройсмана о возвращении Крыма, заявил, что украинские власти в очередной раз "подтвердил свою полною неадекватность".

Ранее премьер Владимир Гройсман в ответ на предложение президента России Владимира Путина вернуть военные корабли и авиатехнику из Крыма украинской стороне предложил российскому президенту вернуть Крым в состав Украины.

"Собственно, произошло то, что мы и ожидали: нынешняя украинская власть абсолютно не воспринимает нормальный человеческий язык", — написал Клинцевич в Facebook в пятницу.

Сенатор подчеркнул, что дав подобный ответ на "позитивное предложение президента РФ, которое открывало реальные возможности для нормализации российско-украинских отношений в других сферах, киевский режим в очередной раз подтвердил свою полною неадекватность".

"Мы совершенно справедливо жестко критикуем КНДР за пуски ракет. Но в смысле способности искать компромиссы, договариваться, видеть ситуацию в реальном свете Северная Корея даст сто очков вперед Киеву. Думаю, что президенту Украины Петру Порошенко не мешало бы съездить в Пхеньян, в гости к Ким Чен Ыну – поучиться", — добавил Клинцевич.

Ранее президент РФ заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. Командующий военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко после этого заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.