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    Политика

    Дано свыше. Гройсман объяснил свое назначение на должность премьера "Божьей волей"

    (обновлено: )15013
    Как отметил Владимир Гройсман, быть премьер-министром большого государства — это серьезная ответственность и одновременно возможность изменить страну к лучшему.
    Час вопросов к правительству в Верховной Раде
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что его назначение на руководящий пост дано свыше. Об этом он заявил в интервью изданию Forbes Грузия.

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    "Прежде всего нужно понимать, что это — воля Божья… Для меня — воля Божья быть в том конкретном месте и в то конкретное время", — сказал Владимир Гройсман, отвечая на вопрос журналиста, что для него значит быть главой правительства одной из крупнейших стран Европы.

    Он добавил, что быть премьер-министром большого государства — это серьезная ответственность и одновременно возможность изменить страну к лучшему. Также свое премьерство он назвал огромным вызовом.

    "Любая власть дается с рычагом, а этот рычаг можно использовать по-разному. Некоторые могут использовать его в благих целях, а другие — злоупотреблять им. Я — такой человек, который стремится создавать что-то. И я хочу, чтобы Украина заняла то место, которого она заслуживает. Я хочу, чтобы она стала страной с сильной демократией и сильной экономикой. Я верю, что мы должны положить конец этому десятилетию упущенных возможностей", — сказал Гройсман.

    Ранее премьер  перечислил отрасли с "полностью уничтоженной коррупцией": госзакупки, продажу природного газа, закупки лекарств.

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