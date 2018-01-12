наверх
12.01.201818:08
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Это большой стыд". Гройсман хочет лишить Парасюка неприкосновенности

    Тема:

    "Шоу Парасюк": преступление и наказание (163)

    (обновлено: )92390
    Премьер-министр прокомментировал поведение народного депутата на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь" во время поездки в Мариуполь.
    Владимир Парасюк
    Анастасия Сироткина/"Голос Украины"

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман осуждает поведение народного депутата Владимира Парасюка и считает, что его нужно лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности. 

    Драка Парасюка и Вилкула
    Скриншот видео "112 Украина"
    На кулаках. Что "светит" нардепу Парасюку?

    Гройсман прокомментировал поведение Парасюка на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь" во время поездки в Мариуполь. Его спросили, почему Парасюк до сих пор является народным депутатом.

    "Это большой стыд, когда человек, уполномоченный от государства, позволяет себе такое поведение. Я хочу сказать, что здесь и слабость в том числе правоохранительной системы", — передает "Укринформ" слова Гройсмана.

    Он отметил, что снять депутатскую неприкосновенность с Парасюка может Верховная Рада, но если бы такие вопросы решало правительство и премьер-министр, то его бы уже давно решили.

    Напомним, в Мариуполе в декабре 2017 года Владимир Парасюк ударил представителя полиции в суде. Полиция возбудила в отношении него дело.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Рубли
    Курс гривны летит в пропасть