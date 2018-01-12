"Это большой стыд". Гройсман хочет лишить Парасюка неприкосновенности

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман осуждает поведение народного депутата Владимира Парасюка и считает, что его нужно лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности.

Гройсман прокомментировал поведение Парасюка на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь" во время поездки в Мариуполь. Его спросили, почему Парасюк до сих пор является народным депутатом.

"Это большой стыд, когда человек, уполномоченный от государства, позволяет себе такое поведение. Я хочу сказать, что здесь и слабость в том числе правоохранительной системы", — передает "Укринформ" слова Гройсмана.

Он отметил, что снять депутатскую неприкосновенность с Парасюка может Верховная Рада, но если бы такие вопросы решало правительство и премьер-министр, то его бы уже давно решили.

Напомним, в Мариуполе в декабре 2017 года Владимир Парасюк ударил представителя полиции в суде. Полиция возбудила в отношении него дело.