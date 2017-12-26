На проводе. Парасюк признался, что Коломойский позванивает ему

КИЕВ, 26 дек — РАИ Новости Украина. Скандальный внефракционный народный депутат Владимир Парасюк признался, что периодически общается по телефону с бизнесменом Игорем Коломойским.

"Он (Коломойский — Ред.) звонил мне несколько раз. Просто поговорить. Кстати, Коломойский и во время торговой блокады мне звонил. Просто спрашивал: "Как там у вас дела?" Я сказал: "Все хорошо. Держимся". На этом все. В 90% этих звонков очень мало конкретики. Просто разговоры на общие темы", — рассказал Парасюк в комментарии интернет-изданию "Гордон".

При этом нардеп не исключил, что его телефонные разговоры с Коломойским прослушиваются. "Я Коломойского спрашивал: "Вы понимаете, что нас прослушивают и могут смонтировать разговор под разными углами? "Он сказал: "Да ну, меня в 2014-м прослушивали, а сейчас — нет". Я ответил, что "может, вас и не прослушивают, а меня — наверное", — утверждает он.

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Также политик считает, что Коломойский "сыграл серьезную роль в противодействии российской военной агрессии в 2014-2015 годах".

"Я интересовался многими эпизодами из его биографии. К некоторым страницам его жизни, несомненно, есть вопросы, но в 2014 году именно он приложил очень много усилий, чтобы защитить нашу страну. Конечно, у Коломойского есть активы в Украине. Конечно, ему нужно сохранения страны. А насколько патриотическими были его убеждения в 2014-2015 годах, думаю, время покажет", — резюмировал Парасюк.

Высокий суд Лондона на прошлой неделе издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат. Суд принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.

Напомним, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Ранее Игорь Коломойский прокомментировал решение суда Лондона.